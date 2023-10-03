«Вот те раз!». Слова экс-главы ЦРУ о конфликте на Украине удивили Пушкова

Читайте нас в:

По его словам, суть заявления в том, что США ослабили себя конфликтом на Украине, увеличили расходы своего народа и европейцев и утратили «силу сдерживания» России, да и Китай еще сильнее осмелел. Притом союзники Соединенных Штатов на Ближнем Востоке ощутили себя «брошенными».

«Вот те раз! Выходит, [США] хотели ослабить Россию, а ослабили сами себя. Американская правящая группа и СМИ наперебой доказывают, что США стали сильнее благодаря украинскому конфликту, а выясняется, что они скорее проигрывают от него», - сделал вывод Пушков.

Он отметил, что слова Помпео «бьют по болевым точкам» администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена и ставит под вопрос всю политику США по поддержке Украины.