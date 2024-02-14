Вот это поворот. France 24 сообщил о планах Зеленского убить Макрона

В ролике продемонстрировали скриншоты переписки источника якобы из окружения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Из этих сообщений следует, что ответственность за убийство планировали переложить на Россию. А целью всего этого было привлечение внимания общественности к украинскому конфликту и увеличение объема западной помощи.

При этом на сайте France 24 такой записи нет. Вместе с тем скриншоты из сюжета начали публиковать и в Telegram-каналах.

Макрон должен был пробыть на Украине с 13 по 14 февраля, однако 11 февраля в Париже решили отменить визит из соображений безопасности.