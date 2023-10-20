Востоковед рассказала о рисках вторжения Израиля в сектор Газа
Израиль тормозит начало наземной военной операции в секторе Газа, потому что боевые действия такого типа являются очень рискованными без должной подготовки. Об этом «Ленте.ру» заявила сотрудник подразделения Лаборатория «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, политолог Людмила Самарская.
По ее словам, ЦАХАЛ придется провести в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы показать миру и жителям страны способность Израиля защитить свое государство. При этом военные действия такого рода очень рискованны, и для их проведения потребуется тщательная подготовка, к которой израильские войска уже приступили.
Востоковед не смогла назвать точную дату начала вторжения Израиля в сектор Газа, но подчеркнула, что оно начнется после согласования операции с другими странами, особенно с США. Израильскому руководству необходима дипломатическая поддержка американской стороны, с которой власти проводят переговоры по этому вопросу, добавила Самарская.
Ранее СМИ заявили о влиянии США на планы Израиля по вторжению в палестинский анклав. Американское руководство поддержало удары ЦАХАЛ по военной инфраструктуре ХАМАС, но указало на необходимость уничтожения недосягаемых ракетами туннелей и огневых точек.