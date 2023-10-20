Востоковед рассказала о рисках вторжения Израиля в сектор Газа

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По ее словам, ЦАХАЛ придется провести в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы показать миру и жителям страны способность Израиля защитить свое государство. При этом военные действия такого рода очень рискованны, и для их проведения потребуется тщательная подготовка, к которой израильские войска уже приступили.

Востоковед не смогла назвать точную дату начала вторжения Израиля в сектор Газа, но подчеркнула, что оно начнется после согласования операции с другими странами, особенно с США. Израильскому руководству необходима дипломатическая поддержка американской стороны, с которой власти проводят переговоры по этому вопросу, добавила Самарская.

Ранее СМИ заявили о влиянии США на планы Израиля по вторжению в палестинский анклав. Американское руководство поддержало удары ЦАХАЛ по военной инфраструктуре ХАМАС, но указало на необходимость уничтожения недосягаемых ракетами туннелей и огневых точек.