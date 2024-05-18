18 мая 2024, 22:47

«Восточный щит». Польша выделит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы

РИА «Новости»
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Польша потратит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы на востоке страны. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польша потратит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы на востоке страны. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg , заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы начинаем грандиозный проект строительства безопасной границы, <…> работы мы уже начали», - отметил политик.

По его словам, речь идет о строительстве оборонительных укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.

Национальный план по модернизации защитной линии получил название «Восточный щит».

Ранее Туск призвал ЕС помочь с финансированием в создании фортификационных сооружений на востоке страны. Он указал, что речь идет об обеспечении безопасности внешней границы всего европейского блока.

Белоруссия Международные отношения Польша
18 мая 2024, 21:44
В США могут провести самую крупную в истории депортацию мигрантов
РИА «Новости»
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Помощники бывшего президента Штатов Дональда Трампа, который стал фаворитом среди республиканцев на выдвижение в лидеры США, составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Помощники бывшего президента Штатов Дональда Трампа, который стал фаворитом среди республиканцев на выдвижение в лидеры США, составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal , сославшись на знакомые с ситуацией источники.

В газете отметили, что план будет направлен на превращение антиммиграционной риторики Трампа в политику и достижение готовности в первый же день его президентства остановить поток приезжих через мексиканскую границу, отказаться от иммиграционной программы администрации нынешнего главы Америки, а также сформировать основы для «крупнейшей массовой депортации в истории» страны.

Для достижения этих целей намерены ускорить слушания по предоставлению убежища и заставить другие государства принимать депортированных граждан. По оценке Трампа, власти могут депортировать около 20 миллионов человек.

Ранее стало известно, что в американском сенате согласились расширить полномочия правительства по вопросам пресечения незаконной миграции. Нынешний глава государства Джо Байден решил принять более жесткие меры в области, которую некоторые избиратели считают более слабой, чем у Трампа.

США Мигранты Дональд Трамп
18 мая 2024, 21:00
Германия предостерегла Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе
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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе. Его слова привело агентство DPA.

«Безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты», - подчеркнул политик.

По его словам, с этим мнением согласны в Европе и США. Канцлер призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению.

В сектор Газа необходимо поставить достаточное количество гуманитарного груза.

После провала переговоров с ХАМАС израильские военные обстреляли Рафах. Очевидцы сообщили о боевых действиях на территории города и воздушных ударах.

Алжир и Словения обратились в ООН. Они потребовали провести заседание Совбеза организации в связи с действиями ЦАХАЛ в Газе.

Германия Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины
18 мая 2024, 20:57
Зачинщиков волнений в Бишкеке задержала полиция
РИА «Новости»
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Полиция Бишкека задержала четверых иностранцев и двоих граждан Киргизии за массовую драку 13 мая, послужившую поводом для волнений в городе. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан», - заявил представитель полиции.

Также задержали двух уроженцев Киргизии, которые участвовали в нападении на иностранцев. Конфликт в одном из хостелов Бишкека произошел 13 мая. За этим последовала акция протеста , участники которой требовали правосудия. В центре столицы собрались около тысячи человек, полиция оцепила район и выставила водометы.

Драки Киргизия Протесты Беспорядки Полиция
18 мая 2024, 20:10
Почтовые марки с запахом багета появились во Франции
Freepik
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Во Франции представители почты занялись выпуском марок с ароматом багета. Всего произвели 594 тысячи таких образцов, стоимость каждого из которых составила 1,96 евро, сообщила газета Le Figaro.

Авторы статьи пояснили, что почтовая служба таким способом выразила уважение «жемчужине французской культуры», вошедшую осенью 2022 года в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По данным издания, ежегодно Франция производит шесть миллиардов багетов, что укрепляет статус этого хлебобулочного как части гастрономического наследия страны.

В марке с изображением багета встроена специальная капсула, которая активирует запах, если потереть наклейку.

Ранее зоозащитники захотели лишить Францию традиционного лакомства - лягушачьих лапок. По мнению экологов, пристрастие французов к этому блюду может закончиться сокращением популяций некоторых видов земноводных.

Франция Продукты

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