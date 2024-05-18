«Восточный щит». Польша выделит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы
Польша потратит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы на востоке страны. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Польша потратит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы на востоке страны. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg , заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Мы начинаем грандиозный проект строительства безопасной границы, <…> работы мы уже начали», - отметил политик.
По его словам, речь идет о строительстве оборонительных укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.
Национальный план по модернизации защитной линии получил название «Восточный щит».
Ранее Туск призвал ЕС помочь с финансированием в создании фортификационных сооружений на востоке страны. Он указал, что речь идет об обеспечении безопасности внешней границы всего европейского блока.