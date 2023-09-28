Восточные страны уличили в экономической войне против России

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Ранее автоэксперт Петр Баканов в беседе с «360» отметил, что китайские автопроизводители не спешат открывать собственные заводы в России, хотя поставки увеличили поставки своих машин. Он пояснил что это связано с нежеланием делиться технологиями и дополнительными вложениями в местное производство. Для них важнее заработать деньги на экспорте транспортных средств в моменте.

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Он подчеркнул, что вместо партнерства в области технологий восточные страны предлагали купить весь продукт по двойной цене, так как прекрасно понимают - покупателю нужны только комплектующие, которые в скором времени он может заменить собственными разработками.

«Восточные рынки, мы должны понимать, еще более жестки. С нами уже и там идет серьезная экономическая война», - заявил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что компании азиатских стран получают от своих властей различные преференции, чем демпингуют цены и усложняют возможности конкуренции для вышедших на рынок российских предприятий. Собянин подчеркнул, что этот урок нужно использовать на всех уровнях в России.

«Мы должны заниматься государственной поддержкой ключевых областей, где мы видим опасность: микроэлектроника, автомобилестроение, космические технологии, спутниковые технологии, беспилотные технологии», - заметил он.

Собянин добавил, что в конечном счете Россия справиться и выйдет из всех кризисов, которые дадут ей толчок для развития новых возможностей.

Выход российских предпринимателей на восточные рынки оказался сложным. Расчет на быстрое получение современных технологий, в которых отказали западные страны, не оправдался. Новые партнеры не захотели делиться достижениями в областях машиностроения и микроэлектроники. Как сообщил РБК , с таким заявлением на Московском экономическом форуме выступил мэр российской столицы Сергей Собянин.