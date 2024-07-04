04 июля 2024, 03:04

Восточную Азию назвали «черной дырой демографии»

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Нехватка рабочих рук и низкая рождаемость в недалеком будущем станут глобальными проблемами. Особенно тяжелая ситуация может сложиться в Восточной Азии, сообщил РИА «Новости» демограф Алексей Ракша.

«Восточная Азия - будущая черная дыра в демографии всего человечества», - предупредил он.

Именно в этом регионе наблюдается самая низкая рождаемость в мире. По словам демографа, исследователи нашли четыре способа решения проблемы рабочих рук. Речь идет о стимуляции рождаемости, развитии активного долголетия, замены людей роботами и миграции.

Однако приглашенные трудовые ресурсы в будущем могут стать дефицитом. Ракша выразил уверенность, что трудовые мигранты предпочтут ехать на заработки в Турцию, ОАЭ или Южную Корею. В связи с этим нужно выстроить грамотную миграционную политику, резюмировал эксперт.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести на рассмотрение законопроект о выплате в 200 тысяч рублей россиянкам, родившим до 25 лет. Авторы инициативы заявили, что материальное положение матерей при этом не должно иметь значения.

Мигранты ОАЭ Азия
04 июля 2024, 02:01
Израиль объявил о крупнейшем захвате земель Палестины за последние 30 лет
РИА «Новости»
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Израиль захватил и объявил «государственной землей» участок площадью 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан. Это крупнейший за последние 30 лет кусок присвоенной палестинской территории, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на израильскую правозащитную организацию «Шалом ахшав» («Мир — сейчас»).

Израиль захватил и объявил «государственной землей» участок площадью 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан. Это крупнейший за последние 30 лет кусок присвоенной палестинской территории, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на израильскую правозащитную организацию «Шалом ахшав» («Мир - сейчас»).

Организация отслеживает поселенческую деятельность Тель-Авива. По ее данным, с начала 2024 года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями. Это крупнейший захват земли на оккупированном Западном берегу со времен Соглашений Осло 1993 года.

«Земля, объявленная государственной, больше не считается [властями Израиля] частной собственностью палестинцев. Они лишены возможности пользоваться ею», - говорится в сообщении.

Кроме того, присвоенные территории будут сдаваться в аренду только израильтянам.

Сами палестинцы воспринимают подобную экспансию как политику закрепления Израила на оккупированных территориях. Они требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами походили по линиям, существующим до Шестидневной войны 1967 года. Они хотят создать свое государство в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сделав столицей Восточный Иерусалим.

Позиция Израиля в этом вопросе резко противоположная. В частности, израильтяне уже объявили Иерусалим своей неделимой столицей.

Ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 18 августа , чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина Биньямин Нетаньяху
04 июля 2024, 00:59
Германия столкнулась с нехваткой вооружения
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Численность Вооруженные сил Германии оценивается в 200 тысяч солдат. Армия испытывает большую нехватку вооружения, винтовку найдут лишь для каждого четвертого бойца, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«По имеющимся данным, немецкие Вооруженные силы сейчас имеют в своем распоряжении около 50-60 тысяч винтовок на свои 200 тысяч солдат», - сообщил он.

Боуз сопроводил свой пост картинкой, на котороый канцлер ФРГ Олаф Шольц иглой лопал разукрашенный в цвета флага Германии воздушный шарик.

«Вызывайте русских», - иронично заключил журналист.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что после 2029 года Россия будет в состоянии «напасть» на одну из стран НАТО. В связи с этим немецкие власти решили укрепить свою армию за счет новой стратегии, подразумевающей привлечение большего числа молодых людей на службу.

Германия НАТО Армия Олаф Шольц
03 июля 2024, 23:04
Щенок сгрыз палец мужчины и спас его от ампутации ног
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Щенок до кости прогрыз жителю Великобритании палец ноги и спас его от ампутации ног. Об этом сообщило Unilad.

Дэвид Линдси приобрел щенка французского бульдога и дал ему кличку Харли. Когда у Харли резались зубы, он стал грызть игрушки и мебель. Однажды он вцепился в большой палец на ноге хозяина и сгрыз его, сломав кость.

В больнице Линдси курс антибиотиков, чтобы предотвратить сепсис и заражение. Чувствительность ноги была явно нарушена, поэтому врачи провели компьютерную томографию нижних конечностей.

Выяснилось, что тромбы полностью заблокировали две артерии. Если бы кровоток не восстановили, то британцу бы грозила ампутация ног. Теперь медики установят стенты на поврежденные участки артерий.

Бродячая собака ворвалась в школьный класс в Бразилии. Там животное набросилось на 12-летнюю девочку.

От гибели ребенка спас педагог.

Великобритания Собаки
03 июля 2024, 22:23
Взрыв прогремел на оборонном предприятии в США
РИА «Новости»
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Сильный взрыв прозвучал на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас. Ранения получили два человека, сообщило агентство The Associated Press.

«Два человека ранены и один пропал без вести после инцидента с „пиротехникой“ на оборонном предприятии в Арканзасе», - отметили в сообщении.

По данным агентства, после ЧП в городе Кэмден на предприятии General Dynamics Ordnance and Tactical Systems госпитализировали двух пострадавших.

Руководство компании активно сотрудничает со службами спасения в рамках расследования случившегося.

Ранее взрыв прогремел на автомобильном Радужном мосту , находящемся на границе США и Канады. Жертвами ЧП стали два человека. Также ранения получил один сотрудник погранслужбы.

США Взрывы

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