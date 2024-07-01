Восхождение на Фудзияму в Японии стало платным

У горы Фудзияма теперь стоят ворота, где каждый желающий отправиться в путь должен заплатить две тысячи иен. Ежедневно допуск к восхождениям будут получать не более четырех тысяч человек.

Ворота закроют с 16:00 до 03:00 по местному времени. Такие меры предприняли для сокращения потока желающих подняться на Фудзияму. По данным агентства, в последнее время значительно выросло число иностранных туристов. Плата также позволит помочь сбору мусора и поддержанию мест отдыха на маршруте.

В 2023 году с 1 июля по 10 сентября вершину горы покорили около 221 тысячи человек. В этом году, предположительно, ожидается рекордное нарастание иностранцев.

Ранее сервис бронирования МТС Travel назвал самые популярные среди россиян направления для путешествий. В списке оказались Турция, Абхазия и другие страны.