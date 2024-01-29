Восемь пострадавших при атаке на базу США в Иордании эвакуировали

Остальные военнослужащие, как уточнили в CENTCOM, проходят полное обследование, после этого уже будут принимать решение относительного дальнейших действий и необходимого ухода.

Накануне, 28 января, Центральное командование ВС США сообщило, что при атаке дрона на базу в Иордании погибли трое военнослужащих. Источники Reuters уточнили, что в результате ЧП черепно-мозговые травмы получили 34 человека , но других подробностей не привели.

После гибели нескольких военных при атаке на базу в Иордании сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал президента США Джо Байдена нанести удары по Ирану.

«Не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии», - указал он.