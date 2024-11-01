Восемь человек стали жертвами обрушения козырька вокзала в Сербии

«Двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжелое, нога должна быть ампутирована», - сказал он.

Еще два человека остаются под завалами. Специалисты работают над их спасением. По словам Дачича, под обломками находятся женщина и подросток.

Накануне в Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате произошло частичное обрушение здания. Жертвами ЧП стали пять человек, троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.