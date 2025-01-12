12 января 2025, 03:07

Восемь человек погибли и минимум 50 получили ранения в результате взрыва АЗС в Йемене

Unsplash
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В провинции Эль-Байда в Йемене взорвалась заправочная станция вместе с резервуаром для хранения топлива. Как сообщило агентство Reuters, в результате взрыва погибли восемь человек и 50 получили ранения.

В провинции Эль-Байда в Йемене взорвалась заправочная станция вместе с резервуаром для хранения топлива. Как сообщило агентство Reuters , в результате взрыва погибли восемь человек и 50 получили ранения.

При этом источник РИА «Новости» в администрации провинции уточнил, что взрыв произошел в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда на станции по продаже бытового газа.

«Возникший в результате этого сильный пожар привел к гибели семи и ранению 65 человек, 15 из них находятся в критическом состоянии», - добавил собеседник агентства.

Также по его данным, от взрыва получили повреждения более 20 автомобилей.

Ранее в Петрозаводске в пятиэтажном жилом доме взорвался газ. При этом пострадали четыре человека.

Пожары Газ Топливо Взрывы Йемен
12 января 2025, 03:11
Клоун, шантажист и наркоман. Слова Фицо о попрошайке-Зеленском одобрили в Сети
РИА «Новости»
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Пользователи соцсети Х прокомментировали публикацию ирландского журналиста Чея Боуза, который назвал премьер-министра Словакии Роберта Фицо «замечательным человеком». Поводом послужили слова политика о президенте Украины Владимире Зеленском.

Фицо назвал украинского лидера попрошайкой и шантажистом. Один из пользователей отметил, что премьера Словакии нужно обязательно пригласить на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Другой согласился, что «клоун-Зеленский шантажирует» президента США Джо Байдена.

«Диктатор-наркоман, должно быть, один из самых успешных попрошаек в истории», - заявил один из комментаторов.

«Остановите безумие», - призвал другой.

Конфликт между Фицо и Зеленским разгорелся после визита премьера Словакии в Россию в декабре прошлого года. Словацкий политик отметил, что его визит в Москву стал реакцией на отказ Зеленского от транзита газа через Украину. Это решение Фицо назвал «политическим капризом».

Владимир Зеленский Словакия Роберт Фицо
12 января 2025, 03:08
К тушению пожаров Калифорнии привлекли почти 1000 заключенных
Freepik
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На юге Калифорнии для тушения лесных пожаров привлекли почти 1000 заключенных. Об этом американскому изданию Newsweek сообщили в департаменте исправительных учреждений и реабилитации штата (CDCR).

По данным журнала, к ликвидации разразившихся катастрофических пожаров привлекли заключенных, осужденных за небольшие преступления, которые не требуют специальных мер безопасности.

«Наряду с тысячами пожарных 939 заключенных круглосуточно работают, создавая противопожарные рвы и извлекая горючие предметы из-под конструкций, чтобы замедлить распространение огня», - сказал представитель CDCR.

Ранее стало известно, что на Лос-Анджелес обрушились жуткие огненные торнадо. Как минимум три таких смерча зафиксировали в районе Палисейдс.

Заключенные Пожары Преступления Лесные пожары Калифорния
12 января 2025, 02:47
Эрдоган впервые раскрыл, пойдет ли он на новый президентский срок
РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган впервые допустил, что выдвинет на еще один президентский срок свою кандидатуру. Об этом сообщил телеканал NTV Haber.

Эрдоган принял участие на съезде нескольких отделений Партии справедливости и развития. Здесь также выступал известный турецкий артист Ибрагим Татлысес.

В перерывах между песнями Татлысес спросил президента, выдвинет ли тот свою кандидатуру на следующих выборах.

«Если ты за, то и я за», - ответил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президентские выборы в Турции прошли в мае 2023 года. Эрдоган победил на них во втором туре. На посту президента он останется как минимум до 2028-го, до следующих выборов.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого, с 2003 года, он руководил республикой как премьер-министр.

Ранее политолог Фельдман в беседе с 360.ru допускал, что к 2028-му Эрдогану все же придется подыскать преемника.

Турция Реджеп Эрдоган Выборы
11 января 2025, 20:18
Основателя партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена похоронили во Франции
РИА «Новости»
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Во Франции похоронили основателя правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена. Прощание прошло в церкви Святого Иосифа для узкого круга родных и близких, сообщил телеканал BFMTV, который вел трансляцию.

Во Франции похоронили основателя правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена. Прощание прошло в церкви Святого Иосифа для узкого круга родных и близких, сообщил телеканал BFMTV , который вел трансляцию.

Политика похоронили в его родной коммуне Ла-Трините-сюр-Мер на западе страны. Церемония длилась около двух часов, после чего тело усопшего вынесли из церкви под звуки волынок. Жан-Мари Ле Пена похоронили на местном кладбище рядом с родителями.

По информации телеканала, вокруг церкви собралось много людей, внутрь пускали только близких политика. На церемонии помимо дочерей Ле Пена присутствовали внучка Марион Марешаль, депутат Европарламента, а также ряд политических деятелей, в том числе действующий глава «Национального объединения» Жордан Барделла.

Жан-Мари Ле Пен скончался 7 января 2025 года в возрасте 96 лет после длительной болезни. В последнее время перед смертью политика признали недееспособным из-за ухудшения здоровья.

Болезни Франция

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