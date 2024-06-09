Воры в балаклавах ограбили магазин Bulgari в Риме

Преступники украли ювелирные изделия стоимостью около 30 тысяч евро каждое. Общий ущерб составил около 500 тысяч евро.

По предварительной версии, воры проникли в магазин через отверстие в полу одного из служебных помещений. В банде было пять человек, свои лица они спрятали за балаклавами.

Полиция прибыла на место происшествия, когда сработала сигнализация. Сейчас они изучают записи с камер видеонаблюдения внутри магазина, а также с камер в соседних бутиках. В настоящее время расследование продолжается.

В Екатеринбурге неизвестный ограбил отделение банка. С собой он унес чуть меньше одного миллиона рублей. В результате ЧП никто из сотрудников банка не пострадал.