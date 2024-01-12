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По словам дипломата, США и Великобритания промышляют этим десятилетиями, но раньше это называлось пиратством. Потом его легализовали.

«Теперь это будет пиратство XXI века, на мой взгляд», - отметила Захарова.

МИД неоднократно комментировал тему изъятия российских активов. Нет ничего принципиально нового в отношении США к подобным вещам. Американцы изначально были среди сторонников воровства суверенных резервов РФ и смогли втянуть своих сателлитов в совершение этого вопиющего шага, считает Захарова.

«Теперь же на фоне растущих трудностей с обеспечением финансирования киевского режима работа западников по поиску любых средств, источников его содержания активизировалась», - заключила представитель МИД.

Белый дом пытается надавить на Европу , поддерживая изъятие российских активов, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американцы хотят сподвигнуть европейцев на незаконные действия.