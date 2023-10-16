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Отношения России и Китая развивались в течение 20 лет. Каждая из стран, по словам президента, принимала решения, исходя из своих национальных интересов, и прислушивалась к мнению партнера. Путем поиска компромисса решили вопросы территориальной принадлежности.

«В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента, не решались на протяжении 40 лет. <…> мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что после этого страны так же последовательно начали развивать экономическое сотрудничество, заполняя свободные ниши. Спустя время Россия заняла первое место среди китайских импортеров по стоимости поставленных энергоносителей, а Китай стал лидером по объемам торгового оборота с российским государством.

К 2024 году, по прогнозу президента, товарооборот между этими странами увеличится до 200 миллиардов долларов. Одним из перспективных направлений сотрудничества Владимир Путин назвал автомобильную промышленность.