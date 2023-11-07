«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура», - подчеркнул Гагин.

По его словам, в первую очередь действующего украинского лидера обвинят в геноциде народа собственной республики, а также русских.

При этом Зеленский столкнется лицом к лицу с американским правосудием после растрачивания западных миллиардов.

«К нему придет прокуратура Соединенных Штатов и спросит: „Куда ты дел деньги, сынок, которые мы тебе посылали <…> для поддержки твоей страны и народа?“» - указал советник Пушилина.

Также с претензиями к президенту Украины, по его словам, обратится израильская прокуратура после того, как танки страны сгорели в зоне СВО.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что не согласен с проведением выборов президента Украины в марте 2024 года. По его словам, этому процессу противоречит объявленное в республике военное положение.