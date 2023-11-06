06 ноября 2023, 15:38

Вопрос с эвакуацией россиян из сектора Газа остался нерешенным

РИА «Новости»
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Решения вопроса с эвакуацией россиян из сектора Газа пока не появилось. Об этом в комментарии ТАСС заявила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Она подчеркнула, что обстановка на палестинской территории остается тяжелой.

«Пока все по-прежнему», - сказала Зарипова, отвечая на вопрос об эвакуации россиян из Газы.

Ранее она уточняла, что в созданный представительством России список эвакуированных включили 900 человек, из которых более 500 - это россияне.

Сектор Газа остается под постоянными и массированными ударами Армии обороны Израиля. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Палестины, жертвами ночного обстрела стали более 200 человек.

Кроме того, погибли 88 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Руководители гуманитарных ведомств международной организации отметили, что самые единовременные потери, зафиксированные за все время работы.

Россия Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 16:07
Армия Израиля войдет в Газу в течение двух суток
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Израильские сухопутные войска войдут на территорию города Газы в течение ближайших 48 часов. Об этом сообщила газета Haaretz.

По информации источника, такой оценкой оперативной ситуации в зоне конфликта в настоящее время владеют официальные израильские лица.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские войска окружили сектор Газа , сумев дойти до прибрежной полосы. Он отметил, что войска поделили анклав на две части, оставив открытым гуманитарный коридор для местных жителей.

Министерство здравоохранения Палестины сообщало, что минувшую ночь в секторе Газа погибли порядка 200 человек. Также как минимум 12 человек погибли в результат авианалета Израиля на школу Аль-Фахура в северной части территории.

По последним официальным сведениям палестинской стороны, после эскалации конфликта с Израилем 7 октября, жертвами атак со стороны Израиля стали почти девять тысяч человек , еще порядка двух тысяч числятся пропавшими без вести.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 14:34
«Не в добром здравии». Папа римский заявил о недомогании на аудиенции в Ватикане
РИА «Новости»
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Папа римский Франциск в ходе аудиенции в Апостольском дворце Ватикана заявил о недомогании. Понтифик был вынужден пропустить свою речь, передав право на ее прочтение членам делегации европейских раввинов. Его процитировало РИА «Новости».

В начале выступления папа римский поприветствовал собравшихся в зале, однако сразу указал на свое плохое самочувствие.

«Спасибо за этот визит, <…> но, бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь, а передать ее вам», - сказал 86-летний понтифик.

Ранее Франциск заявлял о наступлении темных времен. Свои слова понтифик связал с расцветом оружейной промышленности, которая привела весь мир в состояние войны. Папа римский заметил, что инвестиции в данную сферу спровоцировали новый виток конфликта между Палестиной и Израилем.

Он уже призывал стороны остановить кровопролитие и прийти к миру.

Болезни Папа римский Ватикан
06 ноября 2023, 14:29
Россиянин рассказал о главных достопримечательностях Пекина
РИА «Новости»
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Приехавшим в Китай россиянам необходимо постараться посетить основные достопримечательности Пекина. Об этом написал автор Telegram-канала «Кулик по-пекински» Никита Куликов, сообщило издание msk1.ru.

На первое место он поставил парк «Бэйхай», в котором есть пагода, красивая китайская мозаика и примеры классической китайской архитектуры. В парке можно погулять вдоль берега реки с ивами, подняться на холм и прокатиться на лодке.

На втором месте среди достопримечательностей - парк «Цзиншань».

«Именно тут вы сможете увидеть невероятную панораму Пекина, в том числе увидеть частичку Запретного города», - отметил Куликов.

На третье место он поставил Великую Китайскую стену.

«Изначально я сомневался, стоит ли включать ее в список, потому что она находится на некотором отдалении от Пекина, для посещения нужно время. Но побывать тут стоит, стену легко можно спутать с чудом света», - добавил блогер.

В августе Россия и Китай возобновили безвизовый обмен группами туристов.

Туризм Китай
06 ноября 2023, 14:10
Зеленский изменил тон в общении с Западом
Pixabay
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Украинский президент Владимир Зеленский поменял тон общения с Западом. На это указали в материале издания The Spectator.

«Недавно основной позицией Украины была „мы можем быстро победить, дайте нам больше“, то сейчас она поменялась на „дайте больше, иначе все затянется на неопределенный срок“, - отметили авторы статьи.

Журналисты подчеркнули, что такой тактикой Зеленский хочет сыграть на страхе Запада перед длительным конфликтом с Россией.

«Стратегия Владимира Путина также включает в себя пункты о нежелании Запада затягивать противостояние и надвигающейся усталости киевских партнеров. Если в Еврокомиссии отрицают это, то в Италии этот мотив уже подтвердили», - добавили они.

Ранее Зеленский заявил, что никто из руководства западных стран не пытался надавить на украинское руководство в вопросе о начале мирных переговоров с Россией.

Владимир Зеленский Запад

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