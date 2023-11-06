Вопрос с эвакуацией россиян из сектора Газа остался нерешенным

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Она подчеркнула, что обстановка на палестинской территории остается тяжелой.

«Пока все по-прежнему», - сказала Зарипова, отвечая на вопрос об эвакуации россиян из Газы.

Ранее она уточняла, что в созданный представительством России список эвакуированных включили 900 человек, из которых более 500 - это россияне.

Сектор Газа остается под постоянными и массированными ударами Армии обороны Израиля. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Палестины, жертвами ночного обстрела стали более 200 человек.

Кроме того, погибли 88 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Руководители гуманитарных ведомств международной организации отметили, что самые единовременные потери, зафиксированные за все время работы.