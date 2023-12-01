01 декабря 2023, 12:00

Вопрос помощи Украине поставил под угрозу единство Евросоюза — СМИ

Читайте нас в: Google Новости

Кризис в Евросоюзе может разгореться после саммита в Брюсселе 14-15 декабря. Во время встречи представители европейских стран обсудят переговоры по вхождению Украины в объединение. Об этом сообщила газета Politico.

По информации европейских чиновников, в Евросоюзе произошел раскол из-за вопроса продолжения поддержки Украины. Издание отметило, что некоторые политики также не поддерживают членство страны в объединении.

«Лидеры ЕС должны поддержать историческое решение о принятии Украины в клуб 27 наций и заключить ключевое бюджетное соглашение, чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 миллиардов евро», - отметил европейский чиновник.

Он добавил, что «сильную головную боль» Евросоюзу создает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отказался одобрить членство Украины в объединении.

Ранее венгерский премьер предложил не выносить этот вопрос на повестку дня саммита. По мнению Орбана, вступление Украины в ЕС противоречит национальным интересам Венгрии.

Венгрия Евросоюз Украина
01 декабря 2023, 13:24
Песков рассказал, насколько сохранятся санкции Запада против России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Антироссийские санкции сохранятся на долгие годы. Соединенные Штаты также продолжат оказывать давление на РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента прокомментировал выказывание помощника американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетта. Он заявлял, что санкции Запада против России нужно будет сохранить «на долгие годы». Также Пайетт отметил, что США планируют сократить доходы России от нефти и газа к концу 2023 года в два раза.

«Мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. И без заявлений уважаемого представителя мы это и так знали. И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию», - сказал Песков.

По его словам, Кремль также не сомневается, что США продолжат давить на Россию, в том числе на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути разрушая их. Песков напомнил, что экономика Штатов крупнейшая, но не единственная. Наступает период многообразия, резюмировал он.

По данным итальянской газеты Il Fatto Quotidiano , Еврокомиссия признала неэффективность антироссийских санкций. Как отметили журналисты, в ЕК видят, что экономика РФ только растет.

США Дмитрий Песков Санкции Россия
01 декабря 2023, 12:55
Бригады «Аль-Кассам» обвинили Израиль в срыве перемирия
Читайте нас в: Google Новости
Бригады «Аль-Кассам» возобновили свои операции против израильской армии. Палестинское движение ХАМАС подтвердило нарушение режима прекращения огня, сообщило РИА «Новости».

Боевое крыло ХАМАС заявило, что нанесло удары по израильской армии в ответ на ее отказ продлить перемирие в секторе Газа. Движение возложило ответственность за продолжение конфликта на международное сообщество во главе с США, за срыв гуманитарной паузы - на Израиль.

ЦАХАЛ 1 декабря зафиксировал обстрелы территории Израиля и нарушение режима прекращения огня. Армия объявила о возобновлении антитеррористической операции в секторе Газа. Египетские чиновники заявляли, что временное перемирие продлили на день в обмен на освобождение еще 10 заложников. Армия обороны Израиля предупреждала, что пойдет на это в случае соблюдения условий сделки.

Конфликт Израиля и Палестины
01 декабря 2023, 11:41
Зеленский объявил о новой стадии конфликта с Россией
Читайте нас в: Google Новости
С наступлением холодов конфликт на Украине перешел в новую фазу. Президент Владимир Зеленский заявил об этом интервью Associated Press.

«У нас новая фаза, и это факт <…>. Зима в целом - это новый этап [конфликта]», - сказал он.

Ситуация, по словам президента, осложнилась ударами беспилотников по инфраструктуре. Владимир Зеленский упомянул атаку на Киев 25 ноября - она стала крупнейшей за все время конфликта.

Глава государства признал, что ожидал от контрнаступления других результатов - быстрого продвижения. Он признал российскую армию одной из лучших в мире, объяснил провал своих вооруженных сил нехваткой западного оружия и других ресурсов. Фокус международного сообщества, по словам президента, сместился с Украины на Ближний Восток, и пришлось бороться за внимание.

Украинская армия сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений , а не на наступлении, заявил Владимир Зеленский по итогам одного из последних совещаний. Их возведут не только в зоне боевых действий, но и на границе с Россией и Белоруссией.

Владимир Зеленский Украина Отношения России и Украины
01 декабря 2023, 10:41
Венгрия отказалась ветировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Читайте нас в: Google Новости
Венгрия не станет применять право вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, потому что правила сообщества не дают такой возможности.Вместо этого страна предложила вообще не выносить вопрос на повестку дня саммита, который состоится в декабре. Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан. Его процитировало РИА «Новости».

«Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определенные темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны все страны-члены», - подчеркнул он.

Решение по началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может быть принято при условии, если все страны - члены ЕС выразят свое согласие. Ветировать нечего. Решения никакого по этому вопросу нет, пояснил премьер-министр.

По его словам, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии. Поэтому Орбан предложил не выносить на повестку дня этот вопрос.

В конце ноября глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что в Евросоюзе пока не пришли к согласию по началу переговоров о членстве Украины. Кроме того, страны ЕС даже не договорились о предоставлении республике 50 миллиардов евро.

Венгрия Евросоюз Украина

Новости по теме