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По информации европейских чиновников, в Евросоюзе произошел раскол из-за вопроса продолжения поддержки Украины. Издание отметило, что некоторые политики также не поддерживают членство страны в объединении.

«Лидеры ЕС должны поддержать историческое решение о принятии Украины в клуб 27 наций и заключить ключевое бюджетное соглашение, чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 миллиардов евро», - отметил европейский чиновник.

Он добавил, что «сильную головную боль» Евросоюзу создает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отказался одобрить членство Украины в объединении.

Ранее венгерский премьер предложил не выносить этот вопрос на повестку дня саммита. По мнению Орбана, вступление Украины в ЕС противоречит национальным интересам Венгрии.