Отключение российских телеканалов допустили в Армении
Власти Армении могут обсудить вероятность полного отключения вещания российских телеканалов на территории страны. Такую возможность депутаты рассматривали уже давно.
«Однако большим спасением это не станет. Потому что Россия воздействует на Армению как через агентуру внутри страны, так и через сеть Интернет», - сказала она.
Бадалян подчеркнула, что сначала необходимо оценить, какие положительные аспекты может принести подобный шаг.
«Если же решение об отключении вещания российских каналов все-таки примут, то профильные ведомства Армении сделают об этом соответствующее заявление», - сказала она.
Ранее в МИД России вызвали армянского посла в Москве Вагаршака Арутюняна. В ведомстве ему сделали жесткое представление на фоне ратификации республикой ратификации Римского статута Международного уголовного суда.