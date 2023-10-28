Вопрос об эвакуации россиян из Газы назвали нерешенным

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«Мы с Министерством иностранных дел России, вашим посольством в Египте, Палестине стараемся все делать, ежедневно на связи. Насчет эвакуации мы работаем», - указал дипломат.

Он заявил, что сразу после открытия пропускного пункта «Рафах» все россияне, находящиеся на территории сектора Газа, отправятся в Египет.

«Мы будем делать это вместе с российским посольством в Египте», - уточнил Нофаль.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что бомбардировки Израиля в секторе Газа не позволяют вывести захваченных заложников с территории анклава.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что порядка тысячи граждан России и стран СНГ попросили помочь им покинуть территорию Газы.