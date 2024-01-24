Вопреки желанию Польши. Стали известны детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

«Он вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии», - указано в материале.

При этом самые радикальные предложения могут заменить на более умеренные, чтобы как можно больше членов сообщества поддержали пакет. Один из европейских дипломатов рассказал изданию, что возможности ЕС уже «не так широки». Пока в новом пакете собираются расширить список попадающих под ограничения физических и юридических лиц.

Евросоюз надеется ужесточить способности России обходить ограничения и запреты. Однако у ЕС появились очередные трудности при составлении новых антироссийских санкций. Оказалось, что на «все крупные объекты» уже наложили ограничения.

Ранее совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций , введя запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Ограничения также затронули продукцию и технологий двойного назначения.

Евросоюз готов ввести новые санкции против России в феврале 2024 года. Однако, как сообщила газета Financial Times , среди ограничений вряд ли будет запрет на импорт российского алюминия.