«Вопиющая ошибка». Байден оговорился в речи о покушении на Трампа

Байден указал на то, что нельзя превращать политику в «поле боя». Однако допустил сразу несколько серьезных оговорок.

«Президент допустил несколько вопиющих ошибок в своем шестиминутном обращении, в том числе назвав урну для голосования „урной для боя“», - заметили авторы материала.

А экс-президента США Трампа он назвал «бывшим Трампом». При этом Байден добавил, что политическим страстям «пора утихнуть», и призвал не делать нормой политическое насилие в США.

Покушение на Байдена произошло накануне в штате Пенсильвания во время митинга. Вооруженный мужчина выстрелил в кандидата в президенты, пуля задела его ухо. В результате стрельбы погиб один человек , тяжелые ранения получили еще несколько зрителей.