Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга отпустил заложника и сдался полиции

США столкнулись с угрозой начала гражданской войны — СМИ

Обострение политической обстановки может сильно повлиять на ситуацию в США. Над страной нависла угроза гражданской войны, заявил британский журналист Шэй Боттомли в публикации 19FortyFive.

«Когда на карту поставлена демократия - вершина свобод, которыми дорожат американцы, - это может быть сигналом к масштабному конфликту», - отметил он.

Обозреватель указал на жесткое противостояние между экс-лидером США Дональдом Трампом и американским президентом Джо Байденом. Из-за их вражды растет напряжение внутри страны, добавил Боттомли.

Он напомнил о череде уголовных дел против Трампа и обратил внимание на накал страстей вокруг выборов в США. По мнению журналиста, конфликт республиканцев и демократов может обернуться для государства гражданской войной.

Ранее Трамп назвал американскую столицу самым опасным городом. По его мнению, политика Байдена привела к росту преступности в стране. Экс-лидер США пообещал «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон, если его изберут в президенты в 2024 году.