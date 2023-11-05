Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга отпустил заложника и сдался полиции
Мужчина, взявший в заложники собственную дочь и угрожавший оружием, покинул машину на территории аэропорта в Гамбурге и сдался сотрудникам полиции. Об этом силовое ведомство сообщило в соцсети X (бывший Twitter).
«Ситуация с заложником разрешилась. Подозреваемый покинул машину вместе со своей дочерью», - заявили в полиции.
Правоохранители добавили, что вооруженный мужчина не оказывал сопротивления. Девочка, которую он держал в заложниках, не пострадала.
Ранее мужчина подъехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу и потребовал организовать ему перелет в Турцию. Он взял в заложники четырехлетнюю дочку и угрожал оружием. По данным полиции, мужчина мог иметь при себе взрывное устройство. Правоохранители ввели в аэропорту режим чрезвычайной ситуации и провели переговоры со злоумышленником.
СМИ сообщали, что мужчина бросил из автомобиля два коктейля Молотова. По данным Bild , подозреваемый имеет турецкое происхождение и проживает в Нижней Саксонии в Германии.