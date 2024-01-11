Вооруженных Джокера и Бэтмена заметили в Эквадоре

На кадрах как мужчина с зелеными волосами, в яркой одежде и гриме говорит с журналистом. В руках он держал автомат и периодически перезаряжал его. Косплеер старался имитировать голос Джокера и безумно смеяться, что характерно для его героя.

Человек в костюме летучей мыши мало общался с журналистами. Большую часть времени Бэтмен совершал агрессивные движения сзади зеленоволосого товарища. В руках у мужчины был пистолет, который он позже направил на Джокера. Оба косплеера показали драку на камеру и старались взаимодействовать, как их оригинальные герои в известных комиксах.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в государстве режим «внутреннего вооруженного конфликта» и приказал военным «нейтрализовать» участников преступных группировок. Как рассказала «360» россиянка, проживающая там, наркокартели хотят взять власть в Эквадоре. Местные жители паникуют, появились проблемы с общественным транспортом, закрыли магазины и кафе.