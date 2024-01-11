11 января 2024, 02:24

Вооруженных Джокера и Бэтмена заметили в Эквадоре

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Вооруженные мужчины в костюмах Джокера и Бэтмана появились в Эквадоре после обострения ситуации с преступностью в стране. Один из местных телеканалов даже взял интервью у косплееров. Видео с «нарядными» респондентами распространилось в соцсетях.

На кадрах как мужчина с зелеными волосами, в яркой одежде и гриме говорит с журналистом. В руках он держал автомат и периодически перезаряжал его. Косплеер старался имитировать голос Джокера и безумно смеяться, что характерно для его героя.

Человек в костюме летучей мыши мало общался с журналистами. Большую часть времени Бэтмен совершал агрессивные движения сзади зеленоволосого товарища. В руках у мужчины был пистолет, который он позже направил на Джокера. Оба косплеера показали драку на камеру и старались взаимодействовать, как их оригинальные герои в известных комиксах.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в государстве режим «внутреннего вооруженного конфликта» и приказал военным «нейтрализовать» участников преступных группировок. Как рассказала «360» россиянка, проживающая там, наркокартели хотят взять власть в Эквадоре. Местные жители паникуют, появились проблемы с общественным транспортом, закрыли магазины и кафе.

Джокер Мужчины Оружие Эквадор
11 января 2024, 02:14
Посольство России призвало Швецию перестать пугать граждан «неизбежной войной»
Freepik
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Посольство РФ в Швеции призвало власти королевства не доводить простых шведов до паранойи, убеждая их в скором военном противостоянии с Россией. Комментарий дипмиссии опубликовали в Telegram-канале МИД РФ.

Как отметили дипломаты, во время ежегодной конференции «Народ и оборона» некоторые представители военного командования и правительства Швеции посвятили свои выступления поднятию паники, чтобы публично напугать шведов якобы «неизбежной войной с Россией».

«Что ж, видимо, им это удалось: шведские дети в страхе обращаются на телевидение и записывают полные ужаса видео в TikTok, а в посольство России поступают обращения от взволнованных граждан, которые, в частности, задают вопросы о маршрутах эвакуации», - сказано в публикации.

В посольстве отметили, шведскому руководству следует обратить внимание на внутренние проблемы. Страна может заняться улучшением образования и медицины, повышением безопасности и борьбой с инфляцией. Вместо этого руководство страны сеет панику среди простых шведов, пугая мнимой «российской угрозой».

Ранее министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин заявил, что Швеция должна быть готова к возможной войне. Он отмечал, что не собирается пугать шведов, а хочет увеличить их осведомленность на фоне повседневных событий.

Швеция Войны Россия
11 января 2024, 01:02
Женщину с синдромом Дауна впервые избрали в испанский парламент
Global Look Press
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В Испании впервые в региональный парламент избрали женщину с синдромом Дауна. Несколько десятилетий 45-летняя Мар Гальсеран добивалась, чтобы особенные люди могли вносить свой вклад в повестку страны. Историю «солнечной Мар» рассказала газета The Guardian.

«Общество начинает видеть, что люди с синдромом Дауна могут внести большой вклад. Но это очень долгий путь», - передало издание слова Гальсеран.

Ее путь в политику начался в 18 лет, тогда она вступила в консервативную Народную партию. На протяжении десятилетий женщина продвигалась в партийном аппарате, а в мае прошлого года ее включили в список кандидатов на региональных выборах в Валенсии. Более 20 лет испанка работала на госслужбе, помогала разрабатывать инклюзивную политику. Четыре года Гальсеран возглавляла валенсийскую организацию Asindown.

Место в парламенте Гальсеран получила в сентябре. Испанские СМИ приветствовали первую женщину с синдромом Дауна в парламенте, однако в соцсетях, по признанию Гальсеран, реакция была неоднозначной.

«Есть люди, которые меня поддерживают. Но есть и другие, которые думают, что я не способна. Но это люди, которые не знают меня. <…> Я хочу, чтобы люди видели меня как личность, а не только через призму моей инвалидности», - отметила парламентарий.

Гальсеран надеется разрушить предрассудки, которые витают в обществе в отношении людей с синдромом Дауна.

В США компания Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна. В разработке дизайна куклы помогала представитель организации «Национальное общество людей с синдромом Дауна» Кайла Маккеон, которая сама страдает от этой болезни.

Женщины Испания Инвалиды Выборы
10 января 2024, 23:49
Границу Финляндии и России закрыли еще на месяц
Unsplash
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Границу между Финляндией и Россией закрыли еще на один месяц. Об этом сообщила финский глава Министерства сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя в беседе с общественным вещателем Yle.

«В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована», - заявила она, отвечая на вопрос журналиста о продлении ограничений еще на месяц.

Правительство Финляндии закрыло все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря. Свои действия власти страны объяснили неконтролируемым притоком беженцев.

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что финское руководство применит разведданные , чтобы держать границу с РФ закрытой. По информации журналистов, для дальнейших ограничений нужны законные основания. Ими могут посчитать якобы позволение России большому количеству просителей убежища пересекать границу с Финляндией.

Финляндия Россия
10 января 2024, 23:37
Перебои с поставками бананов не исключили в России из-за мятежа в Эквадоре
Pxhere
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Российские импортеры стали получать уведомления от контрагентов о возможных сбоях в поставках бананов из-за вооруженного мятежа в Эквадоре. Об этом сообщила президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ирина Норина, чьи слова привело РБК.

Речь идет о логистических проблемах из-за приостановки работы портов в Эквадоре. После начала мятежа местные агентства начали отменять выдачу контейнеров для перевозки фруктов морским путем. Поставщики заявили, что не смогут в полном объеме отгрузить продукцию на этой неделе.

Эквадор служит ключевым поставщиком бананов на рынок России. В 2020 году долю латиноамериканской страны оценили на уровне около 96%. В январе–ноябре 2023 года из 1,306 миллиона тонн поставленных в РФ бананов на Эквадор пришлось 1,302 миллиона тонны.

Лидеры бандитских группировок Эквадора сбежали из тюрем , что привело к беспорядкам в стране. Президент страны Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от поездок в Эквадор , а тем, кто уже там находится, посоветовала не посещать общественные места.

Тюрьмы Россия Эквадор

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