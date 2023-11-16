Вооруженные сотрудники СБУ и спецназа оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах

Ранее в святыню проникли активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), прибывшие на место событий полицейские не стали останавливать рейдеров. Как отметил Пограничный, на двери храма поставили новые замки.

Также он сообщил о документах о перерегистрации общины, которые принесли рейдеры. В них написано, что якобы 10 августа прихожане отдали голоса за переход в ПЦУ. При этом никакого голосования в тот день не проводили.

«Они принесли выписку из сайта „Опендатабот“ о том, что община перешла из одного юрлица в ПЦУ, а также указ о назначении нового настоятеля от ПЦУ», - заявил Пограничный.

Ранее СБУ обвинили патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Претензии последовали из-за поддержки специальной военной операции. По заявлению сотрудников украинской службы безопасности, российский патриарх якобы массово использует подконтрольные ему религиозные общины.

Преследования УПЦ продолжаются на территории Украины. Рада приняла в первом чтении проект закона о запрете Украинской православной церкви. В ООН признали действия правительства страны против УПЦ нарушением прав человека.