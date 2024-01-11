Вооруженные люди проникли на борт судна у берегов Омана

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Представитель службы безопасности во время телефонного разговора с капитаном услышал голоса неизвестных. Установить дальнейший контакт с кораблем теперь не удается.

UKMTO уточнило, что несанкционированное проникновение на борт совершили около пяти вооруженных людей в масках и черной военной форме.

«UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03:30 (06:30 по московскому времени)», - отметили в компании.

В декабре неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал торговое судно у берегов Индии, сообщало UKMTO. БПЛА зафиксировали в 200 милях к юго-западу от индийского города Веравала. После атаки на судне произошел взрыв и начался пожар, никто не пострадал. Власти начали расследование по факту случившегося.