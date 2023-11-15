Вооруженные люди ограбили группу чешских журналистов в США на саммите АТЭС
Чешские журналисты на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско подверглись вооруженному ограблению. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент полиции города.
«Жертвы сообщили офицерам, что когда транспортное средство остановилось на улице, они увидели трех вышедших из машины неизвестных подозреваемых, все они были вооружены огнестрельным оружием», - сказано в сообщении.
От сотрудников СМИ потребовали съемочное оборудование. Когда подозреваемые получили желаемое, то ушли в неизвестном направлении. Сейчас правоохранительные органы ведут разбирательство по факту произошедшего.
После происшествия мэр Сан-Франциско Николь Брид встретилась с журналистами и им временно предоставили другое оборудование для съемок.
В прошлом году руководитель RT France Ксения Федорова заявила, что журналисты и эксперты телеканала столкнулись с дискриминацией во Франции. Речь идет о массовом харассменте в соцсетях.