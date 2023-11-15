Вооруженные люди ограбили группу чешских журналистов в США на саммите АТЭС

«Жертвы сообщили офицерам, что когда транспортное средство остановилось на улице, они увидели трех вышедших из машины неизвестных подозреваемых, все они были вооружены огнестрельным оружием», - сказано в сообщении.

От сотрудников СМИ потребовали съемочное оборудование. Когда подозреваемые получили желаемое, то ушли в неизвестном направлении. Сейчас правоохранительные органы ведут разбирательство по факту произошедшего.

После происшествия мэр Сан-Франциско Николь Брид встретилась с журналистами и им временно предоставили другое оборудование для съемок.

В прошлом году руководитель RT France Ксения Федорова заявила, что журналисты и эксперты телеканала столкнулись с дискриминацией во Франции. Речь идет о массовом харассменте в соцсетях.