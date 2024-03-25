Вооруженные гранатами мужчины напали на отделение полиции Еревана

«Мужчина обезврежен. Он задержан», - сказал журналистам пресс-секретарь полиции Армении Нарек Саркисян.

Переговоры с нападавшим вели начальник полиции Армении Арам Ованнисян и глава криминальной полиции Вардан Варданян. Незадолго до этого обезвредили его сообщников - они привели в действие гранату и получили осколочные ранения. Задержанных госпитализировали в один из медцентров Еревана.

Три вооруженных человека 24 марта напали на отделение полиции Нор-Норка. Организация «Боевое братство» опровергла причастность к их выходке. Первый заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян назвал произошедшее терактом.

Армения обсудила с НАТО вопросы сотрудничества и сложности при заключении мирного договора с Азербайджаном. Национальное собрание Армении утвердило соглашение с Евросоюзом о наблюдательной миссии.