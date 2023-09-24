Вооруженные формирования Карабаха сдали около 130 тысячи боеприпасов

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«На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов», - уточнили в ведомстве.

В министерстве также рассказали об эвакуированных жителях Карабаха. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка. Для них организовали питание и медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что российские миротворцы сопроводили в Армению пять автобусов и 41 личный автомобиль - это 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка. Это семьи, которые потеряли кров и захотели покинуть республику. Многие из них переезжают к родным.