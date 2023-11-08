Вооруженную группу людей заметили в горах Абхазии

По предварительным данным, местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых людей, которые вызвали своим внешним видом подозрения.

«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4, в черной форме, в масках и касках», - сказал он.

По словам главы ведомства, у неизвестных людей также есть коптер, который они запускали над местностью.

Сотрудники ФСБ ранее пресекли деятельность преступной группировки, которая похищала деньги у страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП на юге России и на Северном Кавказе. ОПГ действовала на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. К уголовной ответственности привлекли более 30 человек.