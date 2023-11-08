08 ноября 2023, 23:33

Вооруженную группу людей заметили в горах Абхазии

Piqsels
Читайте нас в: Google Новости

В Абхазии силовики занялись поисками вооруженных людей в горах. Об этом сообщил РИА «Новости» министр внутренних дел республики Роберт Киут.

По предварительным данным, местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых людей, которые вызвали своим внешним видом подозрения.

«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4, в черной форме, в масках и касках», - сказал он.

По словам главы ведомства, у неизвестных людей также есть коптер, который они запускали над местностью.

Сотрудники ФСБ ранее пресекли деятельность преступной группировки, которая похищала деньги у страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП на юге России и на Северном Кавказе. ОПГ действовала на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. К уголовной ответственности привлекли более 30 человек.

Абхазия
09 ноября 2023, 00:18
Робот убил рабочего в Южной Корее
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Промышленный робот-манипулятор по ошибке схватил рабочего и прижал к ленте конвейера на заводе по распределению сельхозпродукции в Южной Корее. От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщило издание Yonhap.

По информации издания, вечером 7 ноября рабочий должен был проверить датчики роботизированной машины перед тестовым запуском. Задача робота была в том, чтобы поднимать ящики с овощами и ставить их на конвейер. Но из-за технической ошибки машина вместо овощей схватила самого рабочего и прижала его к конвейерной ленте.

Мужчина получил травмы лица и груди. Его госпитализировали, но пострадавший скончался в больнице.

В марте 2023 года искусственный интеллект довел человека до самоубийства. Экоактивист из Бельгии в течение двух месяцев обсуждал проблемы защиты окружающей среды с чат-ботом ELIZA, после чего решился на суицид. Электронная собеседница эту идею поддержала.

Убийства Роботы Южная Корея Технологии
08 ноября 2023, 23:11
Белый дом заявил, что Байден еще верит в возможность Украины вернуть территории
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден продолжает верить в возможность Украины вернуть потерянные территории, несмотря на провалившееся контрнаступление. Об этом сообщил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его процитировало РИА «Новости».

«Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы. Что касается вопроса о том, верит ли президент - абсолютно», - сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что американские власти продолжат обеспечивать Украину дополнительной военной поддержкой пока погода еще больше не ухудшила условия на поле боя для ВСУ.

Государственный департамент США начал настаивать на том, что на Украине необходимо продолжить боевые действия. По мнению экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, американская сторона не допустит завершения украинского конфликта.

США Украина Джо Байден
08 ноября 2023, 21:59
ХАМАС потерял контроль над севером Газы — ЦАХАЛ
Читайте нас в: Google Новости
Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером Газы. Более 50 тысяч жителей перешли на юг анклава. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. Цитату привело РИА «Новости».

«Порядка 50 тысяч жителей Газы перешли с севера сектора Газа на юг. Они покидают север анклава, так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы», - сказал он.

По словам Хагари, жители Палестины знают о наличии более безопасного района, в котором есть еда, вода и необходимые медикаменты.

Вечером во вторник израильская армия прорвалась в центральные районы города Газа , крупнейшего населенного пункта палестинского анклава. Генерал-майор ЦАХАЛ Ярон Финкельман заявлял, что солдаты обнаруживают в подземных тоннелях боевиков и их вооружение.

Также сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар спрятался в бункере, оставив своих командиров умирать.

Конфликт Израиля и Палестины
08 ноября 2023, 21:22
Евросоюзу предрекли ослабление после принятия Украины и Молдавии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Принятие Украины и Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что страны Восточной Европы останутся без дополнительных дотаций, которые Брюссель перенаправит новым членам. Об этом в своем Telegram-канал е написал заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что 12 лет назад главы стран-лидеров Евросоюза говорили, что слишком поспешно приняли в свой состав страны Восточной Европы и Прибалтики. Но теперь они наступают на эти же грабли, желая присоединить к себе Украину и Молдавию.

Медведев сравнил эту ситуацию с «коллективным абортом» стран Восточной Европы, которым отрежут потоки субсидий в пользу новых стран.

«Очевидно, что новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков. А все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса», - написал заместитель председателя Совета Безопасности России.

Он подчеркнул, что вливания денег в Украину и Молдавию для подтягивания их экономик до среднего уровня быстро обескровит и ослабит Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Этот вопрос лидеры стран обсудят на декабрьском саммите в Брюсселе.

Украинский лидер подчеркнул, что для полноценного вхождения стране придется пройти через серьезные реформы культурной, общественной, политической и экономической сферы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немного охладила радость Зеленского. Она напомнила, что окончательное решение о начале переговоров зависит от решения Евросовета , а вот прием страны в состав ЕС еще нужно заслужить.

Дмитрий Медведев Молдавия Евросоюз Украина

Новости по теме