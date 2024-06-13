Вооруженная женщина забаррикадировалась в здании ФБР в США
В Сиэтле вооруженная женщина забаррикадировалась в здании ФБР. Полиция пытается связаться с ней, сообщил Telegram-канал Shot.
Десятки полицейских оцепили здание на Третьей авеню. Они пытаются уговорить женщину, забаррикадировавшуюся в офисе ФБР, сложить оружие и сдаться. По информации канала, американка не выдвинула никаких требований, также неизвестно, есть ли в помещении заложники и пострадавшие.
Переговорщики пытаются связаться с женщиной при помощи громкоговорителя.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила ФБР в попытке покушения на экс-президента Дональда Трампа. Речь идет об обыске в его резиденции в Мар-а-Лаго.