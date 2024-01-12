Вооружения хуситов не пострадали при атаках США и Британии

«Я связываю это с тем, что они находятся в хорошо защищенных местах, которые сложно разрушить», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что йеменские хуситы в ответ на агрессию нанесут удары по морскому судоходству, связанному с Великобританией и США. Аль-Бухейти также предположил, что мотивы атаки американцев и британцев по Йемену кроются в предвыборных потребностях президента США Джо Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров поделился мнением, что решение США и Британии ударить по йеменским хуситам повысило риски для всего ближневосточного региона. Запад не сможет быстро завершить операцию по уничтожению хуситов.

В ночь на 12 января американцы и британцы нанесли по объектам в Йемене 73 удара. В результате атаки погибли минимум пять человек.