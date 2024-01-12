12 января 2024, 19:23

Вооружения хуситов не пострадали при атаках США и Британии

РИА «Новости»
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Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов Соединенных Штатов и Великобритании по целям в Йемене. Об этом РИА «Новости» сообщил член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухейти.

«Я связываю это с тем, что они находятся в хорошо защищенных местах, которые сложно разрушить», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что йеменские хуситы в ответ на агрессию нанесут удары по морскому судоходству, связанному с Великобританией и США. Аль-Бухейти также предположил, что мотивы атаки американцев и британцев по Йемену кроются в предвыборных потребностях президента США Джо Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров поделился мнением, что решение США и Британии ударить по йеменским хуситам повысило риски для всего ближневосточного региона. Запад не сможет быстро завершить операцию по уничтожению хуситов.

В ночь на 12 января американцы и британцы нанесли по объектам в Йемене 73 удара. В результате атаки погибли минимум пять человек.

США Великобритания Ближний Восток Йемен
12 января 2024, 20:02
Многотысячные демонстрации прошли в Йемене в ответ на авиаудары со стороны США
Pixabay
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Многотысячные митинги прошли на центральных площадях городов Йемена, сообщило местное агентство Saba. Участники продемонстрировали готовность ответить на проведенные США и Британией удары.

Самой многочисленной оказалась акция в столице Сане: по информации СМИ, к ней присоединились «миллионы» человек, которых не смогла вместить площадь. Участники прошлись с маршем, демонстрируя готовность к началу джихада против США, Великобритании и Израиля.

Демонстранты скандировали лозунги о необходимости сохранять бдительность и наращивать мощь для ответных ударов. Многие участники пришли с палестинскими флагами, проявляя солидарность с жителями сектора Газа.

Представители хуситского движения «Ансар Алла», контролирующего значительную часть Йемена, заявили, что в ночь с 11 на 12 января коалиция США и Британии обстреляла страну 73 раза , ВВС США отчитались об ударах по более чем 60 объектам. Запад заявил о поражении складов БПЛА и радиолокационных вышек, однако хуситы заявили, что их ракетный арсенал и другое вооружение не пострадали.

Протесты Йемен
12 января 2024, 19:47
Израиль призвал отправить ООН под суд в Гааге
Pixabay
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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал международную организацию соучастником преступлений ХАМАС и призвал осудить ее. Заявление дипломата распространила пресс-служба израильского постпредства, сообщило РИА «Новости».

Эрдан жестко ответил на проходящий в Гааге судебный процесс против Израиля, который обвиняют в геноциде против палестинцев. Дипломат заявил, что на скамье подсудимых на самом деле должно находиться руководство ООН, а нынешний процесс необходимо как можно быстрее забыть.

Представитель Израиля отметил, что международная организация «помогает террористам», закрывая глаза на действия ХАМАС. По словам Эрдана, ООН должна взять на себя часть ответственности за «взращивание ненависти и убийства» в секторе Газа и создание в анклаве системы туннелей.

«Не существует морального унижения, до которого не опустилась бы ООН», - подчеркнул он.

Слушания дела о геноциде Израиля в Газе начались по инициативе ЮАР: страна заявила об «апартеиде» по отношению к жителям Палестины и призвала международные организации принять срочные меры. В ответ Эрдан назвал южноафриканскую делегацию «адвокатом дьявола» , обвинив в лицемерии.

Израиль Суд ООН Конфликт Израиля и Палестины
12 января 2024, 19:43
Пожилому россиянину в Латвии дали час на сборы перед депортацией
Unsplash
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Власти Латвии депортируют 82-летнего россиянина Бориса Каткова. Ему дали час на сборы, сообщил специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в Telegram-канале.

Утром 12 января к Каткову пришли сотрудники погранслужбы и дали час, чтобы тот собрал вещи. В Латвии у мужчины останутся жена, сын, дочь и двое внуков. Пенсионер также получил письмо о том, что он «представляет угрозу национальной безопасности».

«Сказали, на границу повезут. Я говорю: у меня никого и ничего там нет. А их это не беспокоит. Езжайте хоть в Турцию, хоть в Узбекистан», - поделился Катков.

Согласно закону, россиянину должны были дать месяц на оспаривание решения. Однако ему даже не позволили закрыть все финансовые вопросы.

Выдворение из Латвии также грозит 1167 россиянам , сообщили ранее в Управлении по делам миграции и гражданства прибалтийской республики. Там отметили, что эти люди не выполнили требования по закону об иммиграции и не подали запрос на получение вида на жительство.

Латвия Пенсионеры Россия
12 января 2024, 19:21
«Пришли в ярость». Уход в отставку председателя Евросовета разозлил лидеров ЕС
Pixabay
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Уход в отставку председателя Евросовета Шарля Мишеля оказался шоком для лидеров ЕС. По информации издания Politico, коллеги политика «пришли в ярость» от его решения.

Уход в отставку председателя Евросовета Шарля Мишеля оказался шоком для лидеров ЕС. По информации издания Politico , коллеги политика «пришли в ярость» от его решения.

Мишель публично объявил, что откажется от поста главы Евросовета летом, чтобы участвовать в выборах в Европарламент. Лидеры ЕС узнали о его решении одновременно с широкой публикой, что вызвало бурю недовольства. По информации СМИ, заранее Мишель предупредил только своего близкого друга, французского президента Эммануэля Макрона.

«Это абсолютно скандальный поступок», - констатировал представитель Центра европейской политики Эндрю Дафф.

Поступок Мишеля назвали неуважительным к Евросовету и особенно непозволительным в нынешний тяжелый для ЕС период. Депутаты Европарламента предложили не дожидаться собственной отставки политика и уволить его раньше времени: Мишель рискует стать первым лидером Евросовета, которого ждет такая участь.

Ранее Мишель заявил, что пойдет на выборы от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение». В случае успешного результата он сможет претендовать на пост спикера Европарламента или должность еврокомиссара

Отставки Евросоюз Европарламент

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