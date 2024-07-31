По его словам, у британцев оружия хватит максимум на пару месяцев. Большая часть запасов ушла на помощь Украине.

По мнению Кроуфорда, также возникли бы сложности с бронетанковыми бригадами. В случае непрерывных боев они продержались бы только около двух недель.

«От реального количества наших боеприпасов волосы встают дыбом», - сказал он.

Подполковник указал, что у британских войск не будет оборудования и техники для восстановления своих подразделений, если их разгромят российские военные.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страны Запада начали готовиться к вооруженному конфликту с Россией, пока они не готовы к прямому столкновению.