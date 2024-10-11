11 октября 2024, 08:50

Володин уличил Запад в стремлении расчеловечить весь мир

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

США и страны Запада ради сохранения мирового господства реализуют проект «Расчеловечивание». Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, эти государства всегда были одержимы идеей мирового господства. Им долгое время удавалось сохранять гегемонию за счет захватнической и колониальной политики, насилия и грабежа.

«Они реализуют проект „Расчеловечивание“, чтобы продолжить править миром. Его цель - чтобы люди перестали быть людьми. Организовано это через разрушение традиционных институтов человеческого общества: пропаганда ЛГБТ* и смены пола, отказ от деторождения и семьи, навязывание идеологии индивидуализма и отлучение от церкви и веры», - написал политик.

Володин уточнил, что все это делается для того, чтобы человек все больше оставался один на один с миром.

«Одиноким намного легче управлять и манипулировать. Людей целенаправленно лишают сострадания, сочувствия, понятия греха, морали и памяти. Намеренно блокируется все, ради чего и существует человечество - продолжение рода, передачи культуры, истории и моральных ценностей из поколение в поколение», - добавил он.

Ранее стало известно, что в Германии будут штрафовать за ошибки в местоимениях при выборе из 60 гендеров.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Госдума РФ ЛГБТ Запад
11 октября 2024, 08:54
Ким Чен Ын вместе с дочерью приехал на праздник на подаренном Путиным Aurus
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на лимузине Aurus, который ему подарил президент Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«В Центральной школе по подготовке кадров ТПК прошел концерт по случаю 79-летия основания партии. <…> Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт», - отметили журналисты.

Лидер Северной Кореи прибыл на концерт с дочерью. Агентство опубликовало снимки, на которых видно лимузин Aurus. Предположительно, именно его подарил Путин Ким Чен Ыну. На мероприятии также присутствовали сотрудники посольства России в КНДР, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацегора.

Известно, что Ким Чен Ын получил в подарок от российской стороны два автомобиля Aurus. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отношения России и Северной Кореи находится на таком уровне, что такое презент не является чрезмерно дорогим подарком.

Праздники Ким Чен Ын Aurus
11 октября 2024, 08:25
Появилось видео с Путиным в Ашхабаде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин в ночь на пятницу прибыл с рабочим визитом в Туркмению. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития» в Ашхабаде. Мероприятие приурочили к 300-летию со дня рождения поэта-мыслителя, туркменского классика Махтумкули Фраги.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнял, на форум приглашены и лидеры других стран - представители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Киргизии и других государств.

В форуме поучаствуют лидеры международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Тюркский совет, Организацию экономического сотрудничества и другие.

Также Путин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом , они обсудят резко обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе, а также двусторонние вопросы.

Владимир Путин Туркмения
11 октября 2024, 05:19
Число жертв урагана «Милтон» во Флориде достигло 14 человек
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Во Флориде погибли по меньшей мере 14 человек из-за обрушившегося урагана «Милтон». Об этом сообщило издание The Washington Post.

Ураган «Милтон» привел к разрушениям по всему штату - затопленные улицы, поврежденные дома, поваленные линии электропередач, упавшие деревья и обломки. Есть и погибшие.

«По меньшей мере 14 человек погибли в результате урагана, который обрушился на сушу к югу от Сарасоты в 20:30 (по местному времени) в среду, сообщили официальные лица», - говорится в материале.

При этом шестеро человек погибли, когда два торнадо обрушились на округ Сент-Люси на центральном атлантическом побережье Флориды перед началом шторма.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило совокупные страховые убытки от ураганов США, в частности, «Милтона» во Флориде, более чем в 100 миллиардов долларов, сообщили «Известия».

Ранее патрульный самолет ВМФ Мексики обнаружил рыбак на перевернутой лодке, пропавшего после прохождения «Милтона».

США Смертность Ураган Флорида
11 октября 2024, 04:37
Унесенного ураганом «Милтон» рыбака нашли в 100 километрах от берега Мексики
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Рыбака, дрейфующего на перевернутой лодке более чем в 100 километрах от побережья Мексики, обнаружил патрульный самолет Persuader ВМФ страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства ВМФ.

После прохождения урагана «Милтон» пропало четыре лодки с рыбаками. До этого СМИ сообщили, что людей с двух пропавших судов уже спасли. На этот раз поисково-спасательная система мексиканского ВМФ обнаружила человека на борту третьего судна.

«Сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются туда, чтобы спасти жизнь этого моряка. Мы продолжаем направлять все наши ресурсы на продолжение поиска», - уточнили в министерстве.

Как написало издание Yucatan Ahora, военные моряки сообщили о спасении лодки под названием Peyucsa 12, на борту которой находились четыре человека. До этого из воды спасли четырех человек с лодки Peyusca 13 и обнаружили судно Neldy с командой на нем. Сейчас ищут судно Halcón 1.

В городе Форт-Майерс в американском штате Флорида, пострадавшего от урагана «Милтон», на затопленных улицах появились аллигаторы. Одна из рептилий напала на автомобиль одного из жителей, а другой хищник проник прямо в жилой дом.

Мексика США Ураган Корабли Рыбалка

Новости по теме