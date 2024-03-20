Володин указал на вину США и НАТО в уничтожении Югославии

Он напомнил, что 20 марта в нижней палате парламента рассмотрят обращение, посвященное 25-й годовщине агрессии НАТО против Югославии.

По его словам, с 1999 года США делают все, чтобы мир забыл варварские бомбардировки Белграда и других городов ушедшей страны. Удары не прекращались 78 дней, погибли тысячи мирных жителей.

В обход Совета Безопасности ООН войска НАТО применяли кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном. После этих событий Сербия стала первой страной в Европе по числу онкологических заболеваний.

Володин подчеркнул, что именно США и НАТО разрушили Югославию.

« Через некоторое время после агрессии НАТО Союзная Республика Югославия перестала существовать! Но никто из руководителей США и стран НАТО, среди которых, в том числе, был [нынешний президент США Джо] Байден, так и не понес наказание», - добавил он.

Тогда же репрессиям подвергли лидера Югославии Слободана Милошевича. За его смерть также никто не понес наказание. Володин призвал мир дать справедливую оценку событиям тех лет и осудить виновников уничтожения Югославии.