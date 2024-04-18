Володин раскрыл инициаторов истерики по поводу закона об иноагентах в Грузии

Он подчеркнул, что Запад организует в Грузии протесты и раскачивает ситуацию вокруг закона об иноагентах, который может сорвать планы США и Евросоюза «Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти», - указал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что закон об иностранных агентах принимают во всех суверенных странах, в том числе в Британии, Израиле, Австралии. Сейчас подобная инициатива одновременно с Грузией рассматривается во Франции.

«Только в Париже в отличие от Тбилиси - ни уличных протестов, ни окриков со стороны США и Евросоюза», - заключил Володин.

Ранее в Грузии прошли митинги против закона об иноагентах. Во время протестов произошли потасовки, демонстранты бросали в полицию камни и бутылки. В результате столкновения на митинге пострадал сотрудник МВД Грузии.