Володин раскрыл инициаторов истерики по поводу закона об иноагентах в Грузии
США и страны Евросоюза уже выделили деньги на свержение действующей в Грузии власти, поэтому они различными способами препятствуют принятию мешающего им закона об иноагентах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Запад организует в Грузии протесты и раскачивает ситуацию вокруг закона об иноагентах, который может сорвать планы США и Евросоюза «Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти», - указал Володин.
Спикер Госдумы напомнил, что закон об иностранных агентах принимают во всех суверенных странах, в том числе в Британии, Израиле, Австралии. Сейчас подобная инициатива одновременно с Грузией рассматривается во Франции.
«Только в Париже в отличие от Тбилиси - ни уличных протестов, ни окриков со стороны США и Евросоюза», - заключил Володин.
Ранее в Грузии прошли митинги против закона об иноагентах. Во время протестов произошли потасовки, демонстранты бросали в полицию камни и бутылки. В результате столкновения на митинге пострадал сотрудник МВД Грузии.