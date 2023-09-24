Володин призвал развивать сотрудничество России и Монголии

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«Сотрудничество между парламентами двух стран как организациями, которые изъявляют волю народа - наших избирателей, является очень важной составляющей сотрудничества между нашими странами», - отметил председатель ГД.

По его словам, Россия будет придавать большое значение партнерству двух государств. Володин анонсировал развитие торговых отношений с Монголией, а также решение вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов и энергетики. Он выразил надежду, что партнерство двух стран в будущем выйдет на новый уровень.

Ранее представитель МИД РФ заявил, что Россия будет углублять сотрудничество с КНДР. Страна запланировала развивать с Северной Кореей делегационные обмены на высоком уровне.