Володин призвал развивать сотрудничество России и Монголии
Россия и Монголия будут развивать различные форматы сотрудничества двух стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
«Сотрудничество между парламентами двух стран как организациями, которые изъявляют волю народа - наших избирателей, является очень важной составляющей сотрудничества между нашими странами», - отметил председатель ГД.
По его словам, Россия будет придавать большое значение партнерству двух государств. Володин анонсировал развитие торговых отношений с Монголией, а также решение вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов и энергетики. Он выразил надежду, что партнерство двух стран в будущем выйдет на новый уровень.
Ранее представитель МИД РФ заявил, что Россия будет углублять сотрудничество с КНДР. Страна запланировала развивать с Северной Кореей делегационные обмены на высоком уровне.