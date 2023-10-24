Володин призвал изолировать Байдена

Политик отметил, что следствием правления Байдена стали конфликты на Ближнем Востоке и Украине, напряжение вокруг Тайваня, глубокий кризис Евросоюза и крупные торговые войны.

«Мир стал многополярным, он изменился. Попытки вновь перестроить его по лекалам США не приведут ни к чему хорошему, а лишь к глобальной катастрофе. Выжившего из ума Байдена необходимо изолировать, пока он не развязал мировую войну», - написал Володин.

Спикер также отметил, что подавляющая часть стран считает, что отношения необходимо развивать на принципах отсутствия двойных стандартов, невмешательства в суверенные дела, уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Байден заявил, что миру нужен новый порядок , который США помогут создать. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поддержал этот призыв , однако не согласился с тем, что строить его должны Штаты.