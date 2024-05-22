Володин назвал МУС «карманной» структурой и указал на политическое мошенничество США

В своем Telegram-канале он напомнил, что Международный уголовный суд добивается ордеров на арест лидера палестинских радикалов ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Их обвиняют в военных преступлениях, в том числе против человечности.

До руководства ХАМАС Соединенным Штатам нет никакого дела, указал Володин. Однако Нетаньяху власти США начали защищать. В адрес судей МУС с американской стороны стали звучать угрозы и обещания санкций. В истории это первый случай, когда объектом преследования Международного уголовного суда стал лидер ближайшего союзника США, отметил политик.

«Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей», - подчеркнул Володин.

Для США неприемлемо, когда такие «карманные структуры», как МУС, ПАСЕ или Европарламент принимают решения против воли гегемона. Они устраивают Соединенные Штаты «в виде декораций для управления миром», добавил Володин.