Володин назвал циничными и бесчеловечными слова Блинкена о гибели Раиси

В своем Telegram-канале он рассказал, что накануне вечером вернулся из Ирана. Туда политик отправился по поручению президента Владимира Путина.

В Иране Володин принял участие в церемонии прощания с Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе.

По его словам, на улицы Тегерана вышли миллионы скорбящих. Люди хотели попрощаться с Раиси.

«На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно», - подчеркнул Володин. Он добавил, что такое хамское отношение вызывает раздражение в других странах. Из-за политики США само слово «американец» может стать ругательством, резюмировал Володин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже высказался о словах Блинкена насчет смерти Раиси. Он назвал заявление американского госсекретаря неловким и хамским.