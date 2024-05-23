23 мая 2024, 08:52

Володин назвал циничными и бесчеловечными слова Блинкена о гибели Раиси

РИА «Новости»
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Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси бесчеловечны. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он рассказал, что накануне вечером вернулся из Ирана. Туда политик отправился по поручению президента Владимира Путина.

В Иране Володин принял участие в церемонии прощания с Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе.

По его словам, на улицы Тегерана вышли миллионы скорбящих. Люди хотели попрощаться с Раиси.

«На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно», - подчеркнул Володин. Он добавил, что такое хамское отношение вызывает раздражение в других странах. Из-за политики США само слово «американец» может стать ругательством, резюмировал Володин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже высказался о словах Блинкена насчет смерти Раиси. Он назвал заявление американского госсекретаря неловким и хамским.

США Авиакатастрофы Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
23 мая 2024, 08:57
ЕС задумал ужесточить санкции против Белоруссии ради остановки параллельного импорта
РИА «Новости»
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Страны Евросоюза ужесточат санкции против Белоруссии. Они ограничат импорт алмазов, экспорт военных технологий и предметов роскоши.

Проект нового пакета санкций оказался в распоряжении газеты Financial Times. Политики предложили ограничить способы обхода введенных ранее рестрикций.

«Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из Белоруссии», - сообщил автор статьи.

В Евросоюзе рассчитывали также перекрыть канал поставки в Россию предметов роскоши, в том числе люксовых автомобилей. Их продолжили возить через соседнее государство.

Санкции не обрушили экономику Белоруссии , она выстояла, заявлял президент республики Александр Лукашенко. Он обвинял Запад в нарушении устава ООН и вмешательстве во внутренние дела страны.

Белоруссия Санкции Россия Евросоюз Деньги Экономика
23 мая 2024, 08:52
Российским туристам запретят въезжать в Норвегию с 29 мая
РИА «Новости»
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В Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд россиян. С 29 мая гражданам РФ, которые хотят попасть в страну в качестве туристов или с целями «непервостепенной важности», в посещении будет отказано.

Релиз с этими нововведениями опубликовало норвежское правительство. Исключение, судя по документу, могут сделать для россиян, которые едут к близким родственникам или с целью работы и учебы в Норвегии или Шенгенской зоне.

В сообщении властей уточняется, что ограничение распространяется и на тех, у кого есть визы, полученные до весны 2022 года, и на обладателей виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения.

Решение относительно запретов на въезд для россиян в правительстве объяснили желанием поддержать союзников и партнеров, которые вводят ограничения из-за украинского конфликта.

Туризм Норвегия Россия
23 мая 2024, 07:52
Германия выступила против конфискации активов России в пользу Украины
РИА «Новости»
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Правительство Германии не поддержало идею конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Наша точка зрения остается прежней: речь о доходах от заблокированных российских активах», - сказал Хебештрайт на пресс-конференции, его слова привел ТАСС.

Выступающий на брифинге представитель немецкого Минфина добавила, что в настоящее время фонд активов Центробанка России остается неприкосновенным.

«Мы соблюдаем фундаментальные международно-правовые принципы, как например иммунитет государства. Такова наша нынешняя позиция», - отметила Хебештрайт.

Ранее пресс-служба постоянного представительства России в Евросоюзе напомнила, что ЕС рано или поздно придется вернуть замороженные российские активы. Дипломаты подчеркнули, что изъятие финансовых резервов приведет к непредсказуемым последствиям для инвестиционного климата стран сообщества.

Россия Евросоюз
23 мая 2024, 07:35
Запад потребовал от Грузии открыть второй фронт против России
РИА «Новости»
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С 2022 года Запад проявляет интерес к открытию в Грузии «второго фронта». Закон об иноагентах стал лишь поводом для требований.

Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, с начала 2022 года был заметен особый интерес по вопросу открытия «второго фронта». Это помогло бы ослабить позиции России. Но уничтожило бы саму Грузию, сообщил «Интерфакс».

Политик заверил, что в мире существует некая «глобальная партия войны». И ее не волнует судьба Грузии. Интерес заключается только в ослаблении позиций России.

«Такой же закон принимает сегодня Турция, даже более жесткий, чем у нас, но никаких замечаний к Турции, стране члену НАТО, ни у кого нет. <…> Турцию, в отличие от Грузии не заставишь открыть „второй фронт“», - подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что Евросоюз и Соединенные Штаты необходима деолигархизация.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Запада в отношении Грузии жестокой и безумной. Однако по-другому они работать не умеют, подчеркнула она.

Грузия США Турция Запад

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