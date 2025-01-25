25 января 2025, 12:17

Володин напомнил о сплочении России и Белоруссии на фоне внешних угроз

РИА «Новости»
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Россия и Белоруссия являются странами, которые успешно противостоят вызовам и имеют политические системы и модели экономики, которые обеспечивают стабильность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Внешние угрозы нас сплотили», - подчеркнул он.

Володин добавил, что основой отношений двух стран являются принципы невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимовыгодное сотрудничество, уважение и поддержка. Он также прокомментировал критику со стороны Евросоюза в адрес Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.

«А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! Только теми, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа, защищает свою страну и ее суверенитет», - объяснил спикер ГД.

Сохранение суверенитета позволяет странам самим определять свою судьбу и планировать будущее, напомнил Володин.

Граждане Белоруссии изберут нового главу государства 26 января. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе нынешний президент Александр Лукашенко.

Белоруссия Госдума РФ Россия Евросоюз Выборы в Белоруссии
25 января 2025, 13:03
В Газе освободили четырех израильских заложниц
Global Look Press
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Четырех израильтянок, освобожденных из плена палестинских радикалов из движения ХАМАС в секторе Газа, доставили на территорию Израиля в сопровождении военных. Об этом рассказали в армейской пресс-службе, сообщил ТАСС.

«Четверо возвращающихся заложниц только что были переданы силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа», - уточнили в пресс-службе.

Израиль Военные
25 января 2025, 10:28
Машины поплыли. На Сан-Паулу обрушился мощный ливень с грозой
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Мощные ливни с грозами обрушились на бразильский город Сан-Паулу. Как сообщило издание UOL, дождь затопил не только улицы, но и станции метро.

«Станция Жардим Сан-Паулу-Айртон Сенна на 1-й линии была затоплена водой в пятницу днем во время сильного дождя, обрушившегося на столицу Сан-Паулу. В метрополитене сообщили, что участок между станциями будет закрыт на ремонт», - сообщили журналисты.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлен «водопад» на эскалаторах, ведущих к платформам. Вода доходит до половины турникетов. Мощный поток воды затрудняет проход.

Аэропорт Конгоньяс продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая посадку и взлет воздушных судов. Однако, как сообщили в компании Aena, отвечающей за эксплуатацию аэропорта, из-за оперативных решений авиакомпаний отменили четыре рейса на посадку и четыре вылета.

Жителей предупредили о риске наводнения и призвали оставаться в безопасном месте. На улицах города из-за сильных подтоплений под воду начали уходить машины.

В начале января в Саудовской Аравии произошло сильное наводнение , улицы священных городов Мекки и Медины оказались затопленными. Из-за проливных дождей дороги превратились в бурные реки, а поток воды унес автомобили.

Мощные ливни с грозами обрушились на бразильский город Сан-Паулу. Как сообщило издание UOL , дождь затопил не только улицы, но и станции метро.

Бразилия Машины
25 января 2025, 08:54
Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за «ледяной девы»
Global Look Press
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск хотел открыть штаб-квартиру DOGE в нескольких метрах от Овального кабинета, но его планы сорвала глава аппарата администрации Сьюзи Уайлс. Об этом сообщила газета The Times.

Уайлс, которую президент Дональд Трамп назвал «ледяной девой», выступила против того, чтобы Маск имел офис рядом с главой государства - в Западном крыле Белого дома. Команду Маска разместят в административном офисе имени Эйзенхауэра, который располагается на территории Белого дома.

По информации The Times, глава аппарата администрации предупредила, что рядом с Овальным кабинетом не будут размещаться люди, «на кого нельзя рассчитывать в том, что касается сотрудничества и сосредоточенности на наших общих целях».

Ранее политический психолог Сергей Маркелов рассказал, что Трамп в вопросах внешней политики взял курс на корпоративный подход. Американский лидер планирует договориться с сильными странами и разделить зоны влияния, объяснил эксперт.

США Дональд Трамп Илон Маск
25 января 2025, 08:20
Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост главы Пентагона
Global Look Press
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Сенат США одобрил кандидатуру Пита Хеггета на должность главы Пентагона. По результатам голосования его утвердили с минимальным перевесом голосов, сообщило РИА «Новости».

В новом составе верхней палаты Конгресса большинство мандатов (53 из 47) принадлежит республиканцам. Однако не все представители партии поддержали кандидатуру Дональда Трампа на пост президента. Это вызвало необходимость вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса, который как председатель законодательного органа взял на себя ответственность за разрешение данного вопроса.

Сенат уже полностью одобрил назначение Марка Рубио на пост госсекретаря США и Джона Рэтклиффа на должность нового директора ЦРУ.

Ранее против Хегсета выдвигались обвинения в злоупотреблении алкоголем и неподобающем поведении на рабочих мероприятиях. Сам он считает эти обвинения «анонимными и ложными».

Ранее Трамп назначил своего телохранителя Шона Каррана на должность главы Секретной службы. Шон Карран проявил себя во время покушения на президента на митинге в Батлере, продемонстрировав отвагу и профессионализм. Трамп назвал Каррана настоящим патриотом, а также отметил его большой стаж.

При этом в Минюсте США после инаугурации Трампа началась волна увольнений. Новая администрация лишила должностей или перевела на другие позиции более 15 опытных сотрудников.

США Пентагон

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