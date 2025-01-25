Володин напомнил о сплочении России и Белоруссии на фоне внешних угроз

«Внешние угрозы нас сплотили», - подчеркнул он.

Володин добавил, что основой отношений двух стран являются принципы невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимовыгодное сотрудничество, уважение и поддержка. Он также прокомментировал критику со стороны Евросоюза в адрес Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.

«А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! Только теми, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа, защищает свою страну и ее суверенитет», - объяснил спикер ГД.

Сохранение суверенитета позволяет странам самим определять свою судьбу и планировать будущее, напомнил Володин.

Граждане Белоруссии изберут нового главу государства 26 января. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе нынешний президент Александр Лукашенко.