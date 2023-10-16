«Воинственный и неоконсервативный лай». Филиппо раскритиковал заявления Еврокомиссии по Израилю

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«Вместе с ЕС Франция больше не имеет права голоса в мире! О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен», - заявил он.

Сторонники ЕС, по словам политика, утверждали, что с ним Франция обретет влияние в мире, а сам союз станет авторитетней США и Китая. Однако, по мнению Флориана Филиппо, этого не произошло.

Он раскритиковал французское правительство за бездействие в отношении палестино-израильского конфликта. Флориан Филиппо призвал позаботиться о мирных жителях и заявил, что страна заинтересована в мирном решении кризиса на Ближнем Востоке.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября напали на юг Израиля и взяли в плен 155 человек. В ответ ЦАХАЛ начал серию ударов по сектору Газа , в результате погибли 2,6 тысячи человек.