«Воинственный и неоконсервативный лай». Филиппо раскритиковал заявления Еврокомиссии по Израилю
Евросоюз утратил свой авторитет и не позаботился о пострадавших при обострении палестино-израильского конфликта. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использовала воинственную риторику, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил в X (бывшем Twitter) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Вместе с ЕС Франция больше не имеет права голоса в мире! О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен», - заявил он.
Сторонники ЕС, по словам политика, утверждали, что с ним Франция обретет влияние в мире, а сам союз станет авторитетней США и Китая. Однако, по мнению Флориана Филиппо, этого не произошло.
Он раскритиковал французское правительство за бездействие в отношении палестино-израильского конфликта. Флориан Филиппо призвал позаботиться о мирных жителях и заявил, что страна заинтересована в мирном решении кризиса на Ближнем Востоке.
Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября напали на юг Израиля и взяли в плен 155 человек. В ответ ЦАХАЛ начал серию ударов по сектору Газа , в результате погибли 2,6 тысячи человек.