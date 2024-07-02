Военный вертолет рухнул в Грузии, есть погибший

НАТО бросает вызов безопасности Китая, заявила на брифинге 2 июля официальный представитель МИД страны Мао Нин. По словам дипломата, альянс занимается вмешательством во внутренние дела КНР, искажая ее внутреннюю и внешнюю политику, сообщило РИА «Новости».

«Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для <…> провоцирования конфронтации <…>, то Китай действительно не может с этим согласиться», - указала Мао Нин.

В действительности дела обстоят так, что это НАТО постоянно бросает вызов Китаю, продолжила она, отметив постоянное стремление альянса исказить и очернить политику КНР. Кроме того, по словам дипломата, организация бросает серьезный вызов интересам и безопасности Пекина.

В НАТО при этом заверяют, что не считают Китай противником. Об этом сообщал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури». При этом он отметил, что это Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности организации.