Военный вертолет рухнул в Грузии, есть погибший
Пилот погиб при крушении военного вертолета в Грузии. Об этом сообщило местное издание «Рустави Инфо» со ссылкой на представителя местных властей.
Вертолет разбился в селе Дисвели Болнисского муниципалитета края Квемо-Картли. В сельской администрации сообщили о пострадавших и одном погибшем.
Позже Минобороны Грузии подтвердило гибель военного летчика. В ведомстве уточнили, что крушение произошло во время плановых учений.
Ранее в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 , перевозивший сотрудников «Авиалесоохраны».