Военный самолет США упал в Средиземное море
Самолет военно-воздушных сил США потерпел крушение во время тренировочного полета над Средиземным морем. Об этом сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).
«Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал», - сказано в заявлении.
Командование не сообщило о пострадавших или погибших в результате аварии летчиках. Причина падения устанавливается. По сообщению ведомства, крушение не было связано с враждебными действиями других стран.
Ранее генерал ВВС США Марк Келли заявил, что российские и китайские пилоты намеренно «сталкиваются» с американскими самолетами в горячих точках, чтобы потренироваться. По мнению военачальника, летчики этих стран предполагают, что им придется конкурировать с американцами в воздухе и хотят испытать свои самолеты.