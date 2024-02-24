24 февраля 2024, 02:13

Военный самолет США сбил над Ютой неопознанный аэростат

Unsplash
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Истребители Военно-воздушных сил США сбили в небе над Ютой неопознанный аэростат. Об этом сообщил телеканал АВС News.

На перехват неопознанного воздушного объекта направили истребители NORAD. Официальный представитель правительства США подтвердил информацию.

«Воздушный шар и его полезная нагрузка не представляют угрозы национальной безопасности», - сказал он.

Аэростат сбили на высоте 43 000-45 000 футов, это около 13 километров.

Неопознанный аппарат «дрейфовал на восток в реактивном потоке», сообщили ранее источники. Поступала информация, что аэростат видели над штатом Колорадо. На разведку отправили военный самолет.

США Истребители Военные Самолеты
24 февраля 2024, 03:40
КНР обвинила США в запугивании китайских компаний
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты злоупотребляют методами экономического запугивания и принуждения по отношению к компаниям КНР якобы за связи с Россией. Китай будет отстаивать права своих предприятий, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, фрагмент документа привело РИА «Новости».

Китай считает, что США злоупотребили своей властью, включив в санкционный список китайские компании.

«Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания», - говорится в заявлении китайской дипмиссии.

Посольство КНР призвало власти США срочно исправить ошибки и прекратить давить на китайские компании. Дипломаты пообещали, что власти страны примут меры для соблюдения законных прав и интересов своих компаний.

Минторг США ввел санкции против 63 российских и 30 иностранных компаний, в том числе против восьми предприятий Китая. Их обвинили в оказании содействия ВПК России.

США Санкции Россия Китай
24 февраля 2024, 03:34
США продемонстрировали свое безумие, введя новые антироссийские санкций — экс-чиновник Госдепа
РИА «Новости»
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Правительство США, вводя новые антироссийские ограничения, повторяет одно и тоже в надежде получить эффективный результат, что указывает на признаки безумия. Об этом заявил экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден в беседе с РИА «Новости».

«Какое определение у безумия? Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Это именно оно», - сказал Карден.

По его словам, действия администрации США являются «позерством», Штаты не должны вводить санкций против России из-за смерти Алексея Навального, потому что оппозиционер был не их гражданином.

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые ограничения против России окажутся «разрушительными».

США Госдеп США Санкции Россия Чиновники
24 февраля 2024, 03:00
«Дотянет ли». Трамп усомнился в физической выносливости Байдена
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден может «не дотянуть» до выборов президента США в ноябре. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости».

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», - сказал политик.

По данным последнего опроса Квиннипэкского университета в США, примерно 70% жителей Америки считают Байдена слишком старым для вступления на должность главы Штатов во второй раз. Также 62% отрицательно оценили его физическое состояние, а 64% усомнились в умственных способностях американского лидера.

Трамп неоднократно делал острые заявления в адрес своего оппонента. Ранее он заявил, что Байден уже перестал понимать , что еще живой.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
24 февраля 2024, 02:55
«Совкомфлот» попал под новые антироссийские санкции США
Global Look Press
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США внесли российскую судоходную компанию «Совкомфлот» в санкционный список. Об этом сообщили на официальном сайте американского министерства финансов.

Под ограничения также попали 14 танкеров компании, которые занимаются перевозками сырой нефти.

Минфин разрешил до 8 апреля проводить финансовые операции с судами российской компании, если груз на них разместили до 23 февраля. На сайте опубликовали специальную лицензию.

«Мы вступаем в следующую фазу увеличения расходов России ответственным образом для снижения рисков», - говорится на сайте минфина.

США также ввели санкции против российского предприятия «Императорский Тульский оружейный завод». В министерстве не указали причины введения ограничений.

США Санкции Нефть Россия

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