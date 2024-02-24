Военный самолет США сбил над Ютой неопознанный аэростат

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Соединенные Штаты злоупотребляют методами экономического запугивания и принуждения по отношению к компаниям КНР якобы за связи с Россией. Китай будет отстаивать права своих предприятий, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, фрагмент документа привело РИА «Новости».

Китай считает, что США злоупотребили своей властью, включив в санкционный список китайские компании.

«Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания», - говорится в заявлении китайской дипмиссии.

Посольство КНР призвало власти США срочно исправить ошибки и прекратить давить на китайские компании. Дипломаты пообещали, что власти страны примут меры для соблюдения законных прав и интересов своих компаний.

Минторг США ввел санкции против 63 российских и 30 иностранных компаний, в том числе против восьми предприятий Китая. Их обвинили в оказании содействия ВПК России.