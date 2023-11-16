Военный самолет рухнул в Восточной Яве

Авария произошла недалеко от Пасуруана на склонах горы Бромо. Местные жители наткнулись на обломки военного самолета Super Tucano с бортовым номером ТТ-3103. Руководитель армейского Центра данных и обработки данных ВВС Индонезии Абдул Мухари подтвердил факт крушения, но не сообщил о состоянии пилота и обстоятельствах ЧП.

«Да, все верно, это был истребитель Tucano. Что касается инцидента, мы расследуем все остальное», - сказал он.

Позднее журналистам стало известно о крушении второго самолета недалеко от Пасуруана. Они выяснили, что оба Super Tucano - учебные. На их бортах находилось по два офицера.

В 2021 году в Индонезии рухнул гражданский самолет. Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров после вылета из Джакарты. Спустя три месяца в акватории Яванского моря нашли голосовой самописец.