23 октября 2024, 02:54

Военный истребитель разбился в Бразилии

Unsplash
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Истребитель F-5М ВВС Бразилии разбился в столичном регионе Натал. Пилот успел спастись, сообщил телеканал CNN Brasil.

«Заметив проблемы с истребителем, пилот увел его в необитаемый район и катапультировался. Его нашли живым», - отметили в сообщении.

По данным телеканала, самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми домами. На месте падения произошел пожар.

В бразильском военном ведомстве уточнили, что пилот выполнял тренировочный полет. Информации о разрушениях и пострадавших на земле нет.

В сентябре на северо-западе Индии во время отработки ночных полетов потерпел крушение истребитель МиГ-29.

Пилоту пришлось катапультироваться. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Истребители Бразилия Военные
23 октября 2024, 02:15
Альпака унизила Карла III во время общения с жителями Канберры
РИА «Новости»
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Визит короля Великобритании Карла III в Канберру, где он встретился с местными жителями, обернулся для него неловкой ситуацией. На монарха чихнула альпака, которую он погладил по носу, сообщило издание The Indepedent.

На кадрах видно, что британский монарх остановился напротив альпака, которую ее владелец Роберт Флетчер нарядил в картонную корону и галстук-бабочку. Карл III протянул руку, чтобы погладить животное по носу. Альпака после этого тряхнула головой и чихнула на короля.

«Король недоуменно посмотрел, но таков уж Хефнер (кличка животного - прим. ред.). В конце концов, он альпака… Он всегда ведет себя лучшим образом», - объяснил поведение хозяин животного.

Флетчер добавил, что его альпака выступает за монархию, не кусается и не плюется, всегда ведет себя хорошо. Карл III рассмеялся и продолжил общаться с собравшимися.

До этого австралийский сенатор Виктория Лидия Торп потребовала от британского монарха публичных извинений за геноцид народа Австралии и потребовала вернуть отнятую землю.

Великобритания Австралия Животные Карл III
22 октября 2024, 23:47
Краснов рассказал на саммите G20 о борьбе с киберпреступностью в России
РИА «Новости»
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В завершающий день работы саммита G20 генеральный прокурор Игорь Краснов принял участие в сессии «Новые технологии и борьба с транснациональной преступностью». Он рассказал о практике противодействия киберпреступности в России.

«Своевременная профилактика новых видов IT-преступности гораздо важнее, чем последующее устранение наступивших негативных последствий», - отметил он.

Во время выступления Краснов сообщил, что для отмывания преступных доходов злоумышленники стали пользоваться не только цифровой валютой, но и другими видами виртуальных активов. Это указывает на появление «так называемой DeFi-преступности, которую необходимо прогнозировать, в том числе с применением нейронных сетей».

Генпрокурор добавил, что за последние пять лет в России приняли законы о цифровых финансовых активах и криптовалютах. Кроме того, правоохранители усовершенствовали механизмы противодействия кражам с банковских счетов.

Во время рабочего визита в Бразилию Краснов провел несколько встреч с иностранными коллегами. В ходе разговора с коллегой из Сингапура Люсьеном Вонгом российский генпрокурор призвал наращивать потенциал в борьбе с киберпреступностью.

Саммиты Законы G20 Криптовалюты Россия Кражи Игорь Краснов Технологии
22 октября 2024, 23:23
Гости БРИКС не устояли перед «Калинкой» и пустились в пляс
РИА «Новости»
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Неформальная вечерняя программа на саммите БРИКС в Казани началась с известной русской композиции «Калинка». Кадры с праздничного концерта опубликовали в Telegram-канале Кремля.

Мероприятие проходило в Колонном зале Казанской ратуши. Перед гостями саммита выступали представители молодого поколения российской музыкальной культуры и оркестр «Академия русской музыки». Один из арабских гостей не удержался и пустил ноги в пляс под «Калинку».

Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. С начала 2024 года к объединению присоединились Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОЭА и Эфиопия.

Также в Казань прилетел Си Цзиньпин, где провел встречу с российским лидером. До этого Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Ранее БРИКС назвали угрозой для главенства США в международной финансовой системе.

Саммиты Казань БРИКС Саммит БРИКС 2024
22 октября 2024, 22:30
Дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху
РИА «Новости»
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Беспилотник, запущенный 19 октября ливанским движением «Хезболла», повредил окно резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

«БПЛА, запущенный „Хезболлах“, поразил дом семьи Нетаньяху в Кейсарии и причинил ущерб. Зафиксировано прямое попадание в окно спальни», - отметили в публикации.

Журналисты опубликовала кадры с места прилета, на которых запечатлено поврежденное окно и деревья со сломанными кронами. В тот день по резиденции запустили не меньше двух дронов, один из них врезался в другое здание в Кесарии.

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя полную ответственность за атаку на дом Нетаньяху в Тель-Авиве.

Сам премьер-министр заявлял, что его вместе с женой пытались убить «агенты Ирана».

Израиль Беспилотники Иран Биньямин Нетаньяху «Хезболла»

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