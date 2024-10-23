Военный истребитель разбился в Бразилии
Истребитель F-5М ВВС Бразилии разбился в столичном регионе Натал. Пилот успел спастись, сообщил телеканал CNN Brasil.
«Заметив проблемы с истребителем, пилот увел его в необитаемый район и катапультировался. Его нашли живым», - отметили в сообщении.
По данным телеканала, самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми домами. На месте падения произошел пожар.
В бразильском военном ведомстве уточнили, что пилот выполнял тренировочный полет. Информации о разрушениях и пострадавших на земле нет.
В сентябре на северо-западе Индии во время отработки ночных полетов потерпел крушение истребитель МиГ-29.
Пилоту пришлось катапультироваться. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.