28 февраля 2024, 21:37

Военных с бронеавтомобилями стянули в столицу Чада

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Военную технику стянули в столицу республики Чад — Нджамен. Кадры с бронеавтомобилями на улицах города опубликовало местное издание TchadOne в соцсети X.

Военную технику стянули в столицу республики Чад - Нджамен. Кадры с бронеавтомобилями на улицах города опубликовало местное издание TchadOne в соцсети X.

«До нас дошло видео из Нджамены, где видно массовое скопление военных, бронеавтомобилей и танков на улицах столицы», - указали в посте.

Также сообщается о движении группы военнослужащих армии Чада к дворцу президента страны, расположенному в столице Нджамене. По данным газеты Le Monde , силы военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби прибыли к штаб-квартир «Социалистической партии без границ» после того, как ее представителя обвинили в «покушении на убийство президента Верховного суда». В правительстве Чады заверили, что ситуация находится полностью под контролем.

Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике.

Африка Военные
28 февраля 2024, 21:48
Гигантский череп выбросило на пляж в Калифорнии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Череп гигантского морского существа длиной не менее двух метров выбросило на побережье в американском штате Калифорния. Об этом сообщило издание The Sacramento Bee.

В высоту гигантский череп превышает человеческий рост.

По словам палеонтологов, это может быть кость синего кита или финвала, которые имеют большие размеры и довольно похожи между собой. Первый может достигать 33 метров и весить до 165 тонн, а второй морской обитатель в длину может вырасти до 25 метров, а его масса не превышает обычно 80 тонн.

«Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту. У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах», - заявил ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра Роберт Боссенекер.

Ранее ученые Университета науки и искусств Курасики, которые изучали хранившуюся в буддистском храме мумифицированную «русалку» , заявили, что ее тело состоит из частей разных существ.

США Калифорния
28 февраля 2024, 21:31
Немецкий фрегат по ошибке атаковал БПЛА союзников в Красном море
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Фрегат Военно-морских сил Германии «Гессен» по ошибке обстрелял беспилотник страны-союзника в Красном море. Об этом сообщил телеканал Welt со ссылкой представителя немецкого Минобороны Михаэля Штемпфле.

Немецкий военный корабль находился здесь в рамках ближневосточной миссии «Аспидес», в его задачи входило противостояние йеменским хуситам.

«Немецкий военный корабль еще в понедельник заметил в зоне операции дрон, который сначала не мог быть соотнесен ни с одной страной-союзницей. На этом основании „Гессен“ попытался сбить этот дрон, однако этого сделать не удалось», - уточнили в военном ведомстве.

Позднее выяснилось, что БПЛА принадлежал одной из стран-союзников, но в Минобороны ФРГ не стали уточнять, к какой именно. При этом Штемпфель подчеркнул, что о запуске аппарата им также не сообщили.

Известно лишь, что в регионе сейчас находятся военные беспилотники США, но они не имеют никакого отношения к операции.

Ранее старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров допустил причастность США к ударам по интернет-кабелям в Красном море.

Германия США Беспилотники Военные Корабли Запад
28 февраля 2024, 20:19
Угрозу большой войны увидели в модернизации военной техники армии США
Викимедиа
Читайте нас в: Google Новости
Армия США в рамках программы модернизации систем вооружения в прошлом году одобрила работу над 24 новейшими системами. В разработках учли опыт боевых действий на Украине и особое внимание уделили возможности крупномасштабных столкновений с Россией и Китаем. О трех новинках американской военной техники рассказало издание The National Interest.

На первое место авторы поставили легкую бронированную машину поддержки пехоты Booker M10. Она предназначена для наступательных боевых действий и освобождения территории для передвигающихся за ней сухопутных войск.

В качестве оружия машину оснастили тремя пулеметами разного калибра, а также специальными огнестрельными системами для ведения боев в условиях городской застройки. По словам авторов материала, прицельный выстрел Booker M10 способен уничтожить даже танк.

Главной особенностью новинки стала возможность устанавливать на нее дополнительные модули в зависимости от хода ведения боевых действий. Пока Пентагон заключил с компанией General Dynamics Land Systems контракт на поставку 26 машин.

На втором месте расположилась бронированная машина пехоты XM30, которая должна заменить устаревшие M2 Bradley. Эта модель пока находится в стадии разработки, но производитель пообещал оснастить БМБ двумя пулеметами и противотанковыми ракетами с возможностью установки новых видов вооружения.

Третья модель также находится в стадии разработки и представляет собой сухопутный беспилотник, который получил название RCV-Light. Предполагается, что этот многофункциональный робот задействуют в разведке, для нанесения ударов по противнику и перехвата ракет при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

Первый прототип представят в августе 2024 года. На полное производство таких роботов компания выйдет к концу десятилетия.

В конце октября прошлого года Пентагон объявил о модернизации термоядерной бомбы B61. Новые боеприпасы заменят устаревшие В61−7, но останутся такими же мощными при более высоких показателях безопасности и точности.

США Оружие Армия
28 февраля 2024, 19:47
Пашинян объяснил понятие «заморозка» участия Армении в ОДКБ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Армения весь последний год не принимала участия в заседаниях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и отозвала своего постоянного представителя. Таким образом республика фактически заморозила свою деятельность в жизни блока. Следующим шагом может стать полная приостановка. Как сообщил сайт Aysor, с таким заявлением в парламенте республики выступил ее премьер-министр Никол Пашинян.

Он добавил, что страна не принимает участия в голосовании по решениям, которые принимают входящие в ОДКБ страны.

Пашинян пояснил, что фактическая заморозка продлится до тех пор, пока блок не определит свою зону ответственности по обеспечению безопасности Армении, потому что пока все принятые шаги только создали дополнительные опасности для страны.

«Этот подход - угроза для национальной безопасности Армении. <…> Сейчас мы де-факто заморозили [свое участие], и если этот процесс продолжится, мы заморозим и де-юре», - заявил Пашинян.

Впервые о заморозке участия Армении в ОДКБ премьер-министр Никол Пашинян заявил 23 февраля, объяснив, что страны-участницы блока не выполнили пункта договора по обеспечению безопасности во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала никаких заявлений от Армении о выходе из ОДКБ. Он добавил, что ожидает объяснения слов Пашиняна о «заморозке», потому что в этом вопросе необходимо разобраться и понять все детали.

Армения весь последний год не принимала участия в заседаниях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и отозвала своего постоянного представителя. Таким образом республика фактически заморозила свою деятельность в жизни блока. Следующим шагом может стать полная приостановка. Как сообщил сайт Aysor , с таким заявлением в парламенте республики выступил ее премьер-министр Никол Пашинян.

Армения ОДКБ

Новости по теме