Военных с бронеавтомобилями стянули в столицу Чада

Военную технику стянули в столицу республики Чад - Нджамен. Кадры с бронеавтомобилями на улицах города опубликовало местное издание TchadOne в соцсети X.

«До нас дошло видео из Нджамены, где видно массовое скопление военных, бронеавтомобилей и танков на улицах столицы», - указали в посте.

Также сообщается о движении группы военнослужащих армии Чада к дворцу президента страны, расположенному в столице Нджамене. По данным газеты Le Monde , силы военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби прибыли к штаб-квартир «Социалистической партии без границ» после того, как ее представителя обвинили в «покушении на убийство президента Верховного суда». В правительстве Чады заверили, что ситуация находится полностью под контролем.

Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике.