Военные учения союзников по НАТО начались в Литве

«Вооруженные силы Литвы проведут один из своих самых интенсивных и масштабных циклов военной подготовки с участием более 20 тысяч военнослужащих Литвы и союзников и тысяч единиц военной техники в апреле–июне», - сказано в сообщении.

В период с 21 по 26 апреля пройдут полевые учения совместно с Польшей, в которых примут участие военные из США и Португалии. Военнослужащие будут отрабатывать сценарий обороны Сувалкского коридора. Длина этого узкого участка суши между Литвой и Польшей составляет 104 километра, для НАТО это стратегически важный перешеек, так как соединяет по суши Прибалтику и остальные страны блока.

Министр обороны Литвы ранее заявил, что необходимо укрепить границу с Россией. Власти уже выделили деньги на железобетонных ежей, «зубы дракона», «испанских лошадей».