Дипломаты США не постеснялись снова огульно обвинить Россию, сравнив СВО с конфликтом на Ближнем Востоке. Российской стороне пришлось напомнить, кто в течение десятилетий был зачинщиком большинства мировых войн. Да и сейчас американцы не отказываются от проторенного пути, блокируя любые попытки спасти мирное население сектора Газа.

Востоковед добавил, что проблема решения конфликта Израиля и Палестины в том, что в требованиях сторон есть масса противоречий. Будь то вопросы освобождения заложников или другие важные проблемы, израильтяне и палестинцы преследуют исключительно свои цели и интересы. Точек соприкосновения почти нет.

«Все ведут свою игру. Если упростить ситуацию, то представьте, что вас приглашают сыграть в футбол, но, когда вы выходите на поле, одни участники команды играют в баскетбол, другие - в хоккей. Понятно, что никакой общей игры в таком случае не получится» - пояснил Тарасов.

США уверены, что именно они все решают в ООН, и фактически парализовали деятельность Совета Безопасности во всем, что касается Израиля и сектора Газа, отметил востоковед. Американцы целенаправленно блокируют все резолюции, причем даже те, что готовятся без участия России.

«Это, разумеется, усугубляет кризисную ситуацию в анклаве, не говоря уже о том, что полностью разрушает даже те остатки международного права, которые еще сохранились на поверхности», - подчеркнул Тарасов.

Российский дипломат поставил постпреда США на место Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности раскритиковал попытки своего американского коллеги Роберта Вуда сравнивать ситуацию на Украине и в секторе Газе, рассказало РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что Российская Федерация не подвергает варварским бомбардировкам гражданское население Украины. Целью российской армии становятся исключительно военные цели, а также элементы инфраструктуры, которые позволяют киевскому режиму поддерживать свою военную машину.

«Кто бы нам читал лекции об этом? Страна, которая разрушила Ирак, Афганистан, Сирию и крыла варварскими ковровыми бомбардировками эти страны, Югославию в том числе? Прежде, чем вы попытаетесь в следующий раз разглядеть соринку в чужом глазу, взгляните на бревно в своем», - напомнил Небензя.

Небензя подчеркнул, что предложенный Соединенными Штатами альтернативный вариант «нацелен на расширение „зонтика“ ООН для израильской операции в анклаве. Это никакая не альтернатива, а еще одна „лицензия на убийство“ мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю».

Российский дипломат также напомнил, что американцы уже четырежды применяли право вето , чтобы не допустить резолюции ООН о полном прекращении огня в секторе Газа. США, как и израильтян, не смущает страшная статистика о десятках тысячах погибших и голодающих палестинцах.

США поддерживают войну на Ближнем Востоке Между тем Соединенные Штаты выступают против проекта резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Якобы такие мирные инициативы поставят под угрозу переговоры между США, Египтом, Израилем и Катаром о сделке по освобождению заложников, заявил Bloomberg.

Американские дипломаты предложили свою версию резолюции с призывом о временном прекращении огня. Хотя США не скрывают своего недовольства Израилем, который собирается напасть на Рафах - приграничный город на юге сектора Газа, где скопилось множество беженцев, - спасать людей никто не собирается.

У Израиля и Палестины разные цели Когда США выступают со своей инициативой и проектами по урегулированию ближневосточного конфликта, они предлагают собственный формат переговоров: Израиль, арабские страны, включая в повестку дня ситуацию в Газе и признание Палестинского государства, пояснил «360» востоковед Станислав Тарасов.