Военные США сбили ракеты и беспилотник хуситов в Красном море

Военные сбили в южной части моря две баллистические ракеты и один беспилотник, которые хуситы выпустили по американскому кораблю. В пресс-службе добавили, что в результате ни эсминец, ни торговые суда не пострадали.

Ранее хуситы напали в Красном море на принадлежащий США авианосец Dwight Eisenhower. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по кораблю нанесли в ответ на действия США и Великобритании в Йемене. По его словам, повстанцы успешно поразили эсминец крылатыми и баллистическими ракетами.