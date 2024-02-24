Военные США обнаружили неопознанный летательный аппарат над западной частью страны
Неизвестный высотный воздушный аэростат обнаружили военные самолеты США над западной частью страны. Специалисты заявили, что он не представляет угрозы, но его происхождение и назначение неизвестны, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на официальные лица.
Неопознанный аппарат «дрейфовал на восток в реактивном потоке», сообщили источники. Ранее поступала информация, что шар находится над штатом Колорадо. Его присутствие в воздушном пространстве страны вызвало беспокойство, и власти направили к нему военный самолет для расследования.
Год назад политической головной болью президента США стал китайский аэростат для сбора данных о погоде, который американцы сбили над своей территорией. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда заявил, что не потерпит повторения ситуации с аэростатом.